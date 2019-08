Nosy Be : Christine Razafindravony investie député

L’ambiance était encore au rendez-vous, samedi dernier au stade d’Ambodivoanio Nosy Be. Mais il ne s’agissait plus de festival. C’était l’investiture de Marie Harifidy Christine Razafindravony alias Tatie Chris. Elle est la première femme parlementaire élue à Nosy Be, où la communauté est à forte majorité musulmane.

« J’ai mis un choix exceptionnel pour Nosy Be, car avec mon agenda trop chargé, je ne pourrai pas visiter en une seule fois tous les districts », a annoncé Christine Razanamahasoa, président de l’Assemblée nationale.

D’autres parlementaires étaient présents tout comme des membres du gouvernement et des personnalités de la Diana. La grande famille du parti au pouvoir et des associations qui ont soutenu Tatie Chris y a été également réunie pour assister à cet évènement inédit. Mention particulière pour la présence de son adversaire potentiel lors de l’élection, l’ancien député Arosy Namiandrazana François dit François La Banane.

Lors de la cérémonie officielle, son écharpe tricolore a été remise par une autre Christine, sa présidente.

Dans son discours, la députée Tatie Chris a rappelé ses priorités, à savoir la sécurité, le développement du tourisme, l’éducation, la lutte contre la corruption, les infrastructures routières, la santé. De plus, elle a demandé au gouvernement une franche collaboration.

« Je suis le député de tout le monde sans exception, même ceux qui s’opposent à moi. Donc, je suis là pour le développement de notre île », a déclaré le député.