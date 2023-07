PROJET ODOF – Un moulin à riz et une savonnerie pour bientôt

De nouvelles unités industrielles seront prochainement installées dans les districts d’Amparafaravola, de Marovoay et d’Analamanga.

Au taquet. Après la région Atsinanana, ce sera au tour de l’Alaotra Mangoro et d’Analamanga de bénéficier de nouvelles unités industrielles. Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) cherche sans relâche les moyens de satisfaire les besoins des populations locales. En effet, les districts d’Amparafaravola et de Marovoay disposeront bientôt d’un moulin à riz, tandis que « des savonneries seront mises sur pied pour Antananarivo et ses alentours ». Un travail d’arrache-pied mené avec maestria par le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. L’information a été annoncée en Conseil des ministres mercredi. D’après le rapport de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif, le projet ODOF ou « One District, One Factory », littéralement, un district, une industrie bénéficie de l’aval du gouvernement pour la prochaine mise sur pied de ces unités industrielles, indispensables aux communautés locales. « Le Conseil des ministres approuve l’utilisation d’une partie du budget du MICC pour cette année 2023 pour la consacrer à l’ achat d’outils techniques et industriels pour la construction de moulins à riz et de savonnerie », indique-t-on.

Ces prochaines réalisations témoignent du fait qu’un autre palier est franchi par le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consom­mation. Toujours des pas de géant vers la concrétisation du Velirano numéro 7 du Président de la République concernant l’Industrialisation. Actuel­lement, les machines et unités industrielles installées dans les districts qui ont pu bénéficier en avance du projet Odof sont au nombre de vingt-quatre. Du chemin reste à parcourir, mais cette année, le projet initié par le ministre Edgard Razafindravahy, est de bon augure et atteindra sa vitesse de croisière avec l’installation déjà en cours et sans relâche des soixante-quinze unités industrielles sur la Grande île. Une initiative saluée par la population des districts qui ont vu en ces unités industrielles, des solutions durables aux problèmes liés à la production.