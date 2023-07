NATATION – TEST DE SÉLECTION – Un grand écart entre nos meilleurs temps et les records des jeux

Du pain sur la planche. Les présélectionnés ont procédé hier à Toamasina à la première journée du test de sélection finale pour les Jeux des Iles. Le nageur de Saint-Michel, Ando Francky Ramiakatrarivo a effectué hier le meilleur temps de 28 :93 en 50m dos alors que le record est de 26 :10, réalisé aux Jeux de Maurice en 2019. Chez les filles, la meilleure nageuse du pays, Idealy Tendrinavalona du Cosra a bouclé la distance en 32 :06 contre le record des jeux de 29 :47 (2019). L’écart est de plus en plus énorme en 200m nage libre. Le nageur du Managing, Baritiana Andriampenomanana a parcouru la distance en 2 :05 :18 alors que le record est sous la barre de 2 minutes, 1 :51 :51. Et du côté des filles, l’ancienne pensionnaire du centre de la Fina, Holy Antsa Rabejaona du Managing boucle l’épreuve en 2 :20 :79 contre le record de 2 :04 :26. Et en 50m brasse, le meilleur temps effectué hier par Hariniaina Ramiandrisoa de l’ASSM est de 36 :00 tandis que le meilleur chrono dans la région est de 33 :49. Le test se poursuivra jusqu’à samedi. Les techniciens de la fédération vont sélectionner ceux ou celles qui effectuent les chronos les plus proches des temps de référence.