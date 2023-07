FOOTBALL – ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE – Deux cracks dans le groupe des Barea

Les Barea évolueront dans le groupe I avec les Aigles maliens, les Black Stars ghanéens, les Fauves centrafricains, les Cœlacanthes comoriens et les Sao tchadiens pour la qualification au Mondial.

Les composants des groupes connus. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 zone Afrique s’est déroulé hier soir à Abidjan en Côte d’Ivoire. La cérémonie du tirage au sort s’est tenue juste après la 45e assemblée générale de la confédération africaine de football (Caf). Les éliminatoires de la zone Afrique impliquent les cinquante-quatre associations nationales membres de l’instance africaine qui viennent d’être réparties en neuf groupes de six pays. Classé 105e mondial et 24e en Afrique, Madagascar a été tiré dans le groupe I et évoluera avec le Mali, le Ghana, la République centrafricaine, les Comores et le Tchad. La Grande Ile retrouve ainsi deux nations en l’occurrence le Ghana et la Centrafrique qui ont formé le groupe E lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Issu du chapeau I, le Mali est le favori du groupe. Les Aigles maliens occupent la 46e place au classement Fifa et huitième dans le continent. Ce pays compte douze phases finales de la Can, vice-champion en 1972 et a déjà atteint les quarts de finale des Jeux olympiques en 2004. Les Barea retrouveront ainsi le Ghana après le match nul d’il y a quelques semaines, comptant pour la cinquième journée qualificative à la Can 2023. Incontestable, le Ghana classé onzième en Afrique et 60e mondial, est une des grandes nations du football africain. Ce pays a le meilleur palmarès des six dans le groupe avec au compteur quatre titres de la Can (1963, 1965, 1978, 1982) sur les vingt-trois phases finales disputées. Les Black Stars ont déjà disputé quatre Coupes du monde et arraché la médaille de bronze des Jeux olympiques en 1992.

Au moins neuf tickets

La République centrafricaine, bête noire de la sélection malgache lors de la phase qualificative de la Can, a été tirée du chapeau 4. Les Fauves qui n’ont jamais joué la phase finale de la Can, se trouvent actuellement au 133e rang mondial et 34e dans le continent. Un des pays de la région, les Comores (126e mondial, 38e en Afrique), huitièmes de finalistes de la dernière édition de la Can au Cameroun évolueront également dans le groupe de Madagascar. Et la sixième équipe du groupe est le Tchad qui n’a jamais disputé la Can. Les Sao tchadiens sont classés 181e mondial et 49e en Afrique. Le coup d’envoi de la phase de groupe sera lancé au mois de novembre. Les vainqueurs des neufs groupes se qualifieront directement pour la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront un tournoi de barrage de la Caf. Le vainqueur participera par la suite au tournoi de barrage de la Fifa, comptant toujours dans la qualification pour la Coupe du monde. Au moins neuf pays africains obtiendront le ticket pour le prochain Mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Groupes

Groupe A : Djibouti / Éthiopie / Sierra Leone / Guinée Bissau / Burkina Faso / Égypte

Groupe B : Soudan du Sud / Soudan / Togo / Mauritanie / RDC / Sénégal

Groupe C : Lesotho / Rwanda / Zimbabwe / Bénin / Afrique du Sud / Nigeria

Groupe D : Maurice / Eswatini / Libye / Angola / Cap-Vert / Cameroun

Groupe E : Érythrée / Niger / Tanzanie / Congo / Zambie / Maroc

Groupe F : Seychelles / Burundi / Gambie / Kenya / Gabon / Côte d’Ivoire

Groupe G : Somalie / Botswana / Mozambique / Ouganda / Guinée / Algérie

Groupe H : São Tomé-et-Príncipe / Liberia / Malawi / Namibie / Guinée équatoriale / Tunisie

Groupe I : Tchad / Comores / Centrafrique / Madagascar / Ghana / Mali