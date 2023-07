CULTURE CORÉENNE – Rova Christelle, une passionnée de K-Pop

Le K-Pop, le phénomène musical sud-coréen qui a conquis le monde entier. Il a également touché le cœur de Rova Christelle qui a fait de sa passion, une carrière.

Depuis ses débuts modestes, le K-pop a gagné en popularité et est devenu une véritable sensation mondiale. Pour Rova Christelle Randrianantenaina, le K-pop était à l’origine une passion, mais sa participation à différents concours a transformé cette passion en une véritable carrière. Avec un objectif clair de remporter chaque compétition, elle aspire à devenir une professionnelle dans ce domaine. « Depuis 2014, je voue une passion inébranlable à la musique K-Pop. Inspirée par les performances synchronisées des danseurs que je voyais à la télévision, j’ai décidé de suivre leur voie et de réaliser mon rêve », explique Rova Christelle.

Poursuivre son rêve

Malgré le regard critique de la société, elle poursuit avec détermination son chemin dans cette culture, refusant de se laisser définir par les stéréotypes. Le soutien indéfectible de sa famille est d’une importance capitale pour elle, l’encourageant à vivre pleinement ses aspirations. Rova Christelle, avec l’aide de ses amies, s’est lancée dans la création de ses propres accessoires et tenues. S’inspirant des modèles existants ou laissant libre cours à leur créativité, elles ont su développer un style unique. Elles ont également collaboré avec des couturières talentueuses pour donner vie à leurs idées. La participation de Rova Christelle au K-pop World Festival 2023 à Madagascar représente une opportunité extraordinaire de faire connaître son talent. Quelle que soit l’issue du concours, la passion de Rova Christelle pour la musique K-Pop et sa détermination à poursuivre sa carrière ne faiblis- sent pas.

K-pop World Festival 2023 à Madagascar

La 6e édition du K-pop World Festival 2023 à Madagascar est organisée en collaboration avec l’Ambassade de la Corée du Sud à Madagascar et KBS, un média sud-coréen réputé. La finale de cette compétition aura lieu le 15 juillet à l’IFM Analakely. « L’objectif principal de ce festival est de promouvoir la culture coréenne et de mettre en avant les talents locaux. Les gagnants auront l’honneur de représenter Madagascar lors de la grande finale internationale en Corée », confirme Yandi, l’organisatrice de l’évènement.