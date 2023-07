CANAL C3 ANDAVAMAMBA – Les travaux de restauration se poursuivent

Les travaux de restauration du canal c3 se trouvant à Andavamamba allant sur 12 km continuent. Le ministre des Travaux publics avec les responsables du projet Produir ont visité le chantier à Andavamamba ce jeudi afin de faire le point sur les activités. Les travaux consistent à construire des bâtiments d’accueil pour les personnes victimes de la réhabilitation. Ils ont déjà commencé depuis le mois d’août 2021. «Nous sommes actuellement sur l’évacuation des «tsikafona», suivi par la mise en place du sable, des pierres, et du remblai. Les travaux sont prévus se terminer en février 2024», explique Jerry Hatrefindrazana, ministre des Travaux publics.

Protection

Les bénéficiaires de cet endroit qui va se construire pourraient donc se reloger dans ce nouveau bâtiment dans près de 7 mois, avec une vie calme et sereine, sans crainte. L’objectif consiste, entre autres, à renforcer la protection des quartiers précaires contre les inondations. 87 appartements sont à construire à Andavamamba pour reloger les familles impactées par les travaux de réhabilitation du canal C3 ,avec 3 bornes fontaines et un grand marché. S’étalant sur 12 km, allant du bassin tampon d’Anosibe jusqu’à la station de pompage d’ Ambodimita, et passant par les quartiers précaires d’Andavamamba, des 67ha et d’Antohomadinika, le canal C3 fait partie des trois principaux canaux de drainage des eaux pluviales de la plaine urbanisée d’Antananarivo. Les travaux qui y seront menés consisteront au curage du canal, à l’aménagement des berges, à la reconstruction des passerelles et à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de décharge dans le canal.