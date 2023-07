BEPC À ANTANANARIVO – Une légère baisse du taux de réussite

Les résultats de l’examen du BEPC sont sortis dans la matinée d’hier pour Antananarivo-ville.

Le résultat de l’examen national en vue de l’obtention du Brevet d’Etudes du Premier Cycle pour Antananarivo ville est sorti ce jeudi dans la matinée. Les candidats se sont précipités vers les centres d’examen ce matin pour les consulter. Le taux de réussite est en léger recul, avec 54,54 % d’admis dans tout Antananarivo. Les notes des candidats ont chuté sur tous les centres. «Nous avons un taux de réussite en baisse de 2% par rapport à l’année 2022, à 56,30%», explique le ministère de l’Éducation nationale. Comme à l’habitude, les résultats pour Antananarivo sortent un peu plus tard que dans toutes les autres régions. Antananarivo-ville détient le plus grand effectif de candidats dans tout Madagascar, raison pour laquelle la sortie a pris plus de temps que les autres circonscriptions scolaires (CISCO). Des larmes et de la tristesse se montrent sur les visages de ceux qui n’ont pas eu la chance de triompher dans ce combat. Des cris, des larmes aussi, et des embrassades sur le visage de ceux qui ont eu de bonnes réalisations. Les sujets étaient indigestes pour la plupart des candidats et ils ont été surpris par les résultats.

Stratégiques

Des candidats ayant espéré être admis sont déçus de ne pas figurer parmi les récipiendaires. «Avoir la meilleure stratégie pour passer un examen national est indispensable. Il faut noter que les examens nationaux ne sont pas semblables aux examens blancs ni aux simples examens des établissements», explique un enseignant de la classe de troisième. Il faut bien peaufiner les stratégies, être calme et bien gérer son temps lors de ses examens. «Nous avons constaté que des candidats se sont trop précipités en répondant aux questions et que certains n’ont pas pu terminer leurs compositions à temps», raconte les correcteurs. Les mathématiques et la science de la vie et de la terre (SVT) ont été les matières où les notes ont beaucoup chuté. Les résultats du BEPC connaissent une légère baisse depuis 2021 avec un taux de 59,78% contre 56,30 pour 2022. Depuis trois années successives, la performance des candidats a diminué sous divers contextes. «En 2021, la situation sanitaire due à la Covid-19 a entraîné de mauvaises conséquences surtout sur les conditions de vie des parents pour les deux années suivantes», explique Liva Andrianjaka, un directeur d’école privée. Faute de moyens financiers, les élèves abandonnent l’école quatre jours sur six de la semaine.

Les parents ne sont pas très assidus dans l’enseignement de leurs petits. Cela se produit à tous les niveaux sans distinction de saison. Les victimes les plus lésées sont les participants aux examens nationaux. Le septuagénaire a réussi Le candidat de 70 ans, qui a décroché son CEPE en juin dernier, a connu le bonheur de voir son nom sur la liste des admis au BEPC Les centres d’examen qui affichaient les résultats ont tous été animés ce matin. La sortie des résultats était si attendue que même le site de consultation des résultats a été saturé. Le stress était au rendez-vous, toutes les Cisco de la périphérie d’Antananarivo ont commencé à sortir leurs résultats lundi et mardi.