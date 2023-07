BASKETBALL 3X3- WUXI CHALLENGER – L’equipe Antananarivo en outsider

Après un bel écho de la dernière coupe du monde en Autriche, au mois de juin où les Ankoay de Madagascar de 3×3 ont battu la France sur le score de 21-20, et avec un bilan d’une victoire contre 3 défaites, la fédération malgache de basketball (Fmbb) a constaté comme lacune pour les joueurs malgaches le manque des rencontres internationales. Pour y pallier, avec le soutien de la FIBA, l’équipe malgache de basketball 3X3 senior hommes qui portera le nom d’ « Antananarivo » va participer pour la première fois aux deux compétitions professionnelles « Challenger » qui se dérouleront en Chine du 22 au 23 Juillet à Chongqing, et à Taipei (Taiwan) du 28 au 29 octobre. Ce circuit challenger va réunir 14 équipes venues d’au moins huit pays, à savoir l’Autriche, la Lituanie, la Chine, la Serbie, la Mongolie, les Pays Bas, la Pologne, les Philippines, la Malaisie et bien évidemment Madagascar représenté par Antananarivo, le nom porté par la formation d’Elly Randriamam- pionona, Livio Ratianarivo, Arnol Solondrainy et Fiary Rakotonirina. L’équipe d’Antananarivo se présente toujours comme un outsider car c’est une première expérience pour les joueurs malgaches après la Coupe du monde. Trois équipes issues de l’Autriche appelée Vienne, de la Lituanie dénommée le Raudondvaris Hoptran et de la Serbie appelée Partizan semblent se placer au-dessus du lot mais cela ne va pas empêcher les joueurs malgaches de bousculer la hiérarchie. Ce tournoi « challenger » a été octroyé selon la formule d’une wildcard dont l’intérêt est le désir de la FIBA d’aider Madagascar pour se qualifier aux Jeux olympiques. Selon Jean Michel Ramaroson, président de la Fmbb, « ayant vu la bonne prestation de Madagascar durant la Coupe du monde, la FIBA est venue vers nous en affirmant qu’elle va aider Madagascar pour aller aux Jeux olympique de Paris». Les 14 équipes : Vienne (Autriche), Raudondvaris Hoptran (Lituanie), Beinjing (Chine), Partizan (Serbie), Sansar MMC Energy (Mongolie), Utrecht (Pays Bas), Varsovie Lotto (Pologne), Wuxi, Wuhan (Chine), Kuala Lumpur (Malaisie), Manille Chooks (Philippines), Antananarivo (Madagascar, WildCard 1 et Wildcard 2).