ROAD TO 2025, Baobab Banque Madagascar en pleine mutation

Une date à marquer d’une pierre blanche. Le 6 juillet dernier, Baobab Banque Madagascara organisé une soirée business en l’honneur de ses partenaires et clients au Radisson Blu WaterFront, avec la présence remarquée des membres du gotha de la finance, des industriels ainsi que les Directeurs Généraux de plusieurs grandes sociétés de la place.

Cette soirée a été organisée pour célébrer les 15 années d’existence de la Banque et partager avec les clients et partenaires de cette dernière, la nouvelle vision ambitieuse. Le discours du Directeur Général, Monsieur BONSHE MAKALEBO Hugues, a renforcé l’essence même de l’existence de la Banque: « Libérer le potentiel de ses clients, en leur offrant des produits et services adaptés à leurs besoins, tout en leur permettant de gérer leurs opérations de manière sécurisée 24H/7j. » tenait-il à souligner. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Pionnière de la démocratisation et de la digitalisation des services financiers à Madagascar, Baobab Banque Madagascar a pu, au cours de ces 15 dernières années, inclure financièrement plus de 230 000 clients à travers ses 36 agences, ses 350 points de vente et ses 700 collaborateurs, injecter plus de 1,900 milliards d’Ariary dans l’économie nationale et financer plus de 100,000 entrepreneurs et particuliers.

Offrant à ses débuts des crédits aux gérants de TPE/PME, au fil des années les offres se sont élargies. Ce 6 juillet 2022, après avoir pris en compte les orientations de sa clientèle, Baobab Banque Madagascar a présenté ses nouveaux produits et services incluant:

– Les transferts internationaux: donnant la possibilité à ses clients et partenaires d’être connectés au monde par le réseau Swift avec le concours de sa banque correspondante, Société Générale. Cette solution vient renforcer l’engagement de la banque à accompagner efficacement ses clients et partenaires, entreprises et particuliers, dans leurs opérations internationales.

– Le service de CHANGE: pour faciliter la gestion des devises tant pour les touristes qui visitent Madagascar que tous ceux qui voyagent à travers le monde à partir du pays.

– Le crédit et l’épargne digitaux à travers m-BAOBAB: avec son partenaire Orange Money, la banque permet à tous les utilisateurs d’Orange Money Madagascar de contracter des micro prêts et épargner de manière totalement digitale;

– L’interopérabilité des services de Mobile Money avec Orange Money et MVOLA: permettant aux clients de faire des transferts de leurs comptes bancaires vers le wallet actif de tout utilisateur d’orange Money et Mvola et vice versa;

– Les services de transferts internationaux via le partenaire RIA: permettant aux clients de recevoir les fonds de leurs partenaires et proches de l’étranger;

– L’application MYBAOBAB qui permet d’avoir accès à son compte bancaire via son smartphone, de transférer entre les comptes bancaires au sein de Baobab, de payer ses marchandises et autres biens auprès des commerçants et de faire les opérations avec les wallets orange money;

– La CARTE NAMANA +: une carte de retrait privilège pour améliorer encore la prise en charge de la clientèle;

– Les services de BANCASSURANCE à travers l’Assurance stock, l’Assurance homme clé, l’Assurance voyage, l’Assurance chirurgie et hospitalisation, l’Assurance scolaire et responsabilité civile, avec l’accompagnement de deux géants dans le domaine à savoir Sanlam et Allianz.

– Dans sa conclusion, le Directeur Général a invité les clients et partenaires de la banque à écrire un nouveau chapitre riche dans leur partenariat pour libérer leur potentiel, bâtir une économie nationale forte et faire rayonner Madagascar.

La transformation et l’innovation continuent avec Baobab Banque Madagascar afin de participer activement à l’évolution du paysage socio-économique de Madagascar. D’ici 2025, la Banque se lance le défi d’être la Banque de référence pour ses clients. Le rendez-vous est déjà pris.