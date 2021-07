Mahamasina – Un homme calciné dans un incendie

Un père de famille est mort carbonisé et une autre personne blessée dans un grave incendie.

AU feu ! Une maison à deux étages, située à côté de l’hôpital de Befela­tanana, à Mahamasina Sud, s’est embrasée, hier à 11h15. Une perte en vie humaine et un blessé y ont été constatés.

L’origine du sinistre reste indéterminée. La maison comprend dix chambres. Le feu est parti du deuxième étage, d’après les témoignages recueillis sur place. Une fumée suffocante et des crépitements ont alerté les locataires. En proie à une grande agitation, ils se sont bousculés pour évacuer l’habitation. Un voisin a remarqué l’incendie depuis chez lui. « J’ai rapidement cherché mon portable pour téléphoner aux sapeurs-pompiers. Ils ont débarqué quelques minutes après mon appel », a-t-il exprimé sous le coup de l’émotion.

« C’est triste car nous avons demandé s’il reste encore une personne à l’intérieur dès notre arrivée. On nous a répondu qu’il n’y en avait plus. Or, nous avons remarqué un corps sans vie carbonisé au deuxième étage pendant que nous aspergions. C’était un homme d’une cinquantaine d’années. Nous ignorons s’il avait une mobilité réduite ou pas », explique le lieutenant-colonel Tiana Razafimanahaka, chef du corps des sapeurs pompiers de Tsaralalàna.

Réduit en cendres

« Il serait retourné pour récupérer sa carte d’identité, alors que tout le monde s’est dépêché pour sortir. On ne s’est rendu compte qu’il est toujours bloqué dedans au plus fort de la fournaise », soupire un proche.

Un homme s’est également brûlé en essayant de sauver les biens. Il a été amené à l’hôpital. Le brasier ne s’est pas propagé vers les maisons voisines. Il a été éteint à 13h30.

« C’était notre troisième intervention aujourd’hui (ndlr: hier). Un hangar a été réduit en cendres avec six véhicules à Soamandrakizay. Le feu s’est déclaré vers 1h du matin. Le gardien s’efforçait vainement d’éteindre l’incendie. Il nous a finalement appelés. Nous sommes venus à bout des flammes à 6h du matin », explique le lieutenant colonel.

« Puis vers 10h, une maison a également pris feu à Ambaninampamarinana. Heureusement que des sapeurs pompiers chargés d’abattage des arbres sont intervenus à temps », ajoute-t-il.