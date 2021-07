Entrepreneuriat et développement durable – Des recherches de haut niveau

Le Dr Tsirinirina Solofomiarana Rapanoel a soutenu hier avec succès à Ankatso, les travaux de thèse pour l’obtention du diplôme d’habilitation à diriger des recherches.

Tsirinirina Solofomiarana Rapanoel, Maître de Conférences à l’Université d’Antananarivo propose dans ses investigations post doctorales comment la science de gestion peut-elle contribuer à rendre Madagascar plus performant dans une conjoncture où seuls les meilleurs ont une place de notoriété? Dans son ouvrage « La problématique du développement durable dans la dynamique mondialisante, le cas de Madagascar », l’ensemble de ses travaux de recherche pour l’obtention du diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), étape ultime pour accéder au grade de Professeur de l’Enseigne­ment Supérieur, tient compte des réalités vécues par la population et propose des modèles originaux tout en offrant des perspectives d’exploration de nouvelles connaissances.

Ses publications scientifiques, d’envergures nationale et internationale, ont su cerner les sciences de gestion sous un angle novateur pouvant promouvoir l’horizon entrepreneurial malagache. Les thématiques de recherches choisies traitent une variété de sujets qui gravitent autour de l’importance de l’entrepreneuriat pour l’économie nationale. Dans ce cadre, il a établi les liens entre entrepreneuriat, Développement Durable et Développement Rural en mobilisant les disciplines en sciences humaines et sociales.

…de recherche-action

Dr. Tsirinirina Solofomia­rana Rapanoel est actuellement responsable du Parcours Master en Entrepreneuriat et Management de Projet (EMP) au sein de la Mention Gestion de l’Université d’Antananarivo. Il est aussi membre du laboratoire CAREGE (Centre d’Appui et de Recherches en Gestion). Les modèles qu’il a présentés montrent l’implication de la science de gestion au développement rural et permettent aux parties prenantes de réfléchir sur les différents aspects de cette discipline.

Soucieux de briser la dichotomie entre la théorie et l’empirisme, il emprunte une démarche de « recherche-action » et replace les étudiants face au défi actuel de l’entrepreneuriat en ne se basant pas uniquement sur l’acquisition du savoir, de la maîtrise de modèles mais aussi en les faisant participer à l’instauration d’une véritable culture entrepreneuriale contextualisée avec ses exigences, ses propriétés et ses méthodes de raisonnement.

Finalement, Dr. Tsirinirina Solofomiarana Rapanoel a développé toute une plateforme de connaissances conceptuelles pertinentes dans le domaine des sciences de gestion mais aussi à une échelle plus grande, au développement économique pour les pays moins avancés. Pour son travail, il a obtenu à l’unanimité des membres d’un Jury multidisciplinaire (Économistes, Sociologues, Gestionnaires) la mention très honorable avec félicitations du jury…Nous lui souhaitons bonne carrière professorale.