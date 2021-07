Climat – Le manque de pluie affectera le Sud

Les habitants du Deep South ne voient pas le bout du tunnel. Cela fait un an qu’ils subissent les impacts de la sécheresse, la situation ne se serait pas améliorée, jusqu’à maintenant. Le manque de pluie risquerait d’affecter plus rudement le Sud dans les prochains mois. Selon les prévisions saisonnières, de juillet au septembre, la tempéra ture moyenne sera plus chaude que la normale au Sud, aux mois de juillet-août-septembre, et la quantité de précipitations sera inférieure à la normale, aux mois d’août septembre.

Les habitants se désespèrent. « Quel avenir pouvons nous espérer avec cette forte chaleur qui frappe et l’absence de pluie ? La situation sera certainement plus dure aux mois d’août-septembre, suite au manque de pluie. Les haricots et les patates douces que nous avons cultivés se sont asséchés », regrette le maire de la commune de Behara, dans le district d’Amboasary-Atsimo.

Dans cette commune, la faim a emporté quelques personnes, récemment. « Une demi mesure de riz mélangé avec des feuilles de cactus, c’est la consommation quotidienne de la plupart des ménages. Les plus pauvres vont dans la forêt pour chercher des plantes inconsommables, voire toxiques. C’est ce qui cause parfois les décès », ajoute la source.

Situation critique

La situation est un peu mieux dans le district d’Ambovombe Androy, quelques produits agricoles sont accessibles sur les marchés. Toutefois, ses habitants craignent également une situation critique, en septembre. « En ce moment, il y a un peu de patates douces sur le marché. Mais ces produits ne vont même pas durer un mois. Et après, qu’est-ce qu’on va manger? », s’interroge un habitant de la commune d’Erada, Ambovombe Androy. Même si des nourritures existent sur le marché, la plupart des ménages n’ont pas les moyens d’en acheter.

À Ifotaka Amboasary Atsimo, l’une des communes les plus frappées par la sécheresse en novembre 2020, les habitants survivent grâce aux vivres et à l’argent distribués par l’État et ses partenaires. Les victimes de la sécheresse s’inquiètent pour leur avenir. « Jusqu’à quand subviendra-t-on, à nos besoins? Cette sécheresse semble, être sans solution », lance un habitant d’Amboasary Atsimo. Le Sud ne croit pas à un avenir meilleur, tant qu’il n’y a pas de pluie. L’État a annoncé plusieurs projets pour aider le Sud à se relever et à faire face aux impacts du changement climatique. Le Sud attend impatiemment la réalisation de ces projets.