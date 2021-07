Abandon scolaire – La Norvège soutient les élèves dans le Sud

La pandémie et la sécheresse dans les régions du Sud ont engendré des conséquences néfastes sur l’éducation. La Norvège soutient le redressement.

Célestine, mère de trois enfants trouve son gagne-pain quotidien dans une carrière se trouvant en dehors de la ville de Tolagnaro depuis des années. Avec elle, ses enfants travaillent d’arrache pied pour trouver de quoi manger chaque jour. L’une d’elle, Nivo (nom d’emprunt) une adolescente de 13 ans qui a quitté l’école pour aider sa mère. « J’étais contrainte d’arrêter mes études pour travailler dans cette carrière. Nous n’avons rien à manger. Nous gagnons près de 15 000 ariary par semaine. Ce qui n’est pas suffisant », déplore la jeune fille qui vit comme d’autres enfants et adolescents dans les régions du Sud.

La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus exacerbe les problèmes de sécheresse et d’insécurité alimentaire. Ce qui favorise l’abandon scolaire dans ces zones. « Les perturbations scolaires causées par la pandémie de Covid-19 et les taux d’abandon élevés dûs au manque de nourriture des familles ont provoqué une crise de l’apprentissage dans le sud », a déclaré Michel Saint-Lot, Représen­tant de l’UNICEF à Madagas­car. Le programme « Éducation pour Tous », qui devait expirer à la mi-2021, a maintenant été prolongé jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire 2021-2022 pour répondre aux besoins accrus en raison de la sécheresse prolongée dans le Sud et de la pandémie qui n’a pas épargné Madagascar.

45 millions de couronnes norvégiennes (5,4 millions de dollars américains), serviront à fournir des repas scolaires à plus de cent quatorze mille enfants dans les régions d’Anôsy, d’Androy et d’Atsimo Andre­fana qui connaissent des niveaux élevés d’insécurité alimentaire à cause de la sécheresse.

Alimentation scolaire

Cet appui additionnel de la Norvège permettra d’étendre l’alimentation scolaire et d’inclure plus d’écoliers dans 42 autres écoles primaires publiques situées dans 18 communes des districts en IPC 3, IPC 4 et IPC 5 d’Amboasary, Tolagnaro et Ambovombe. « L’extension de cette approche commune, qui a déjà profité à tant de communautés, permettra à davantage d’enfants de rester à l’école, leur offrant, ainsi qu’à leurs familles, l’espoir d’un avenir meilleur », poursuit le représentant de l’UNICEF à Madagascar. L’extension du programme appuiera également la construction de 64 nouvelles salles de classe dans 16 écoles équipées d’installations d’eau et d’assainissement pour les filles et les garçons.

« Aujourd’hui plus que jamais, l’éducation reste le principal secteur d’intervention de la Norvège pour que davantage d’enfants puissent aller à l’école. Depuis dix ans, cet effort conjoint entre trois agences onusiennes a soutenu Madagascar à améliorer l’accès à l’éducation et nous croyons que le programme conjoint contribuera à réduire les impacts négatifs de la sécheresse et de la pandémie sur l’éducation et l’économie tout en traçant les pistes vers une nouvelle coopération à long terme pour l’appui au secteur éducation », selon Andreas Danevad, ministre conseiller du bureau de l’ambassade royale de Norvège à Madagascar.