Transport vers Diana – Aucun départ hier et les réservations annulées

Des réservations de place en direction de la région Diana, plus précisément Antsiranana, ont été annulées hier matin, après la déclaration du président de la République sur la fermeture des liaisons terrestres entre Mahajanga et Antsiranana, face à la propagation de la covid-19. Aucun départ n’a été enregistré et aucun taxi-brousse n’a quitté la gare routière d’Aranta. Toutefois, la liaison entre la région Sofia et Mahajanga reste opérationnelle. Il en est de même pour le transport de passagers vers la région Betsiboka.

Seule l’entrée dans la région Analamanga demeure interdite à tout véhicule et taxi-brousse. Mais les camions et fourgons de marchandises, et les camions frigorifiques et les camions-citernes sont autorisés à circuler librement sur la RN4 qui relie la capitale à Mahajanga.