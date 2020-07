Santé – Longue file d’attente devant les pharmacies

Deuxième semaine de confinement dans la région Analamanga. L’on continue d’observer de longues files d’attente devant des pharmacies de la capitale. Parmi les médicaments les plus achetés, il y a le paracétamol, le doliprane et les médicaments qui ne nécessitent pas d’ordonnance.

Les gens achètent particulièrement de la vitamine C et des fortifiants pour renforcer le système immunitaire contre le coronavirus. « Depuis le début du confinement, certains médicaments sont pris d’assaut. On peut citer les vitamines C, le paracétamol en cachet », constate une pharmacienne.

Le Covid-Organics en vente en pharmacie est également très demandé. Les personnes devant les pharmacies sont également à la recherche de médicaments contre la toux chez l’enfant. En dépit de cette ruée vers les officines, aucune rupture de stock de médicaments n’est à craindre. Les pharmacies dans la capitale ont même commencé à ouvrir le week-end. Les pharmacies de garde assurent le service de nuit.