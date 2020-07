Diana – La Covid-19 réapparait à Antsiranana

Après plus de trois mois d’accalmie, la covid-19 réapparait dans la région Diana, plus précisément à Antsiranana. En effet, au mois de mars, trois cas importés ont été détectés dans cette ville et deux autres à Nosy Be. Mais après la guérison de ces personnes, la région a été de nouveau saine grâce aux mesures sanitaires recommandées par l’État d’urgence sanitaire prises par le Centre de commandement opérationnel régional (CCOR). Cependant, malgré ces efforts, la covid-19 a continué ses ravages, car elle n’est pas encore éradiquée. Elle a réapparu dans la région Diana, plus précisément, dans trois districts.

Le nombre officiel des cas confirmés avancé par le président Andry Rajoelina, dimanche soir, était de seize, pour les seules circonscriptions de Nosy Be et Ambanja, or la réalité a confirmé que la covid-19 n’a pas non plus épargné la capitale du Nord. Les services sanitaires ont déjà déploré un décès à l’Hôpital militaire et d’autres nouveaux cas détectés dans la ville d’Antsiranana. Cette différence dans les statistiques résulte des résultats des tests envoyés dans la capitale qui se font attendre.

Pour éviter la panique, les responsables politiques et étatiques régionaux essayé de calmer la population locale en faisant une déclaration succincte, une position contestée par plus d’un, pourtant les mauvaises nouvelles ont déjà fait le tour des réseaux sociaux.

Face à la croissance du nombre des cas positifs, les membres du noyau dur du CCOR ont tenu une réunion d’urgence samedi pour discuter des nouvelles stratégies de lutte contre l’épidémie. Une autre réunion, dirigée par le préfet Adèle Rabemamory, s’est poursuivie lundi pour discuter de la mise en œuvre de ces mesures. Tous les membres présents ont, après des vifs débats, approuvé les nouvelles dispositions à prendre au niveau des districts et correspondant à la déclaration du chef de l’État.

L’arrivée des passagers clandestins empruntant la voie terrestre est inquiétante, la région Diana a décidé de fermer complètement son territoire aux personnes venant de toutes les régions contaminées. La ligne Antsiranana-Mahajanga sera ainsi suspendue. Cas similaire pour la circulation de tout véhicule, (voitures personnelles et de transport en commun) entre districts. Seuls les camions transportant des produits locaux et des marchandises ainsi que les ambulances sont autorisés à circuler. Le couvre-feu est maintenu de 21 heures à 4 heures et tous les édifices cultuels sont fermés. « Outre le respect des gestes-barrières, ces mesures stratégiques servent à combattre le coronavirus et à protéger la population la situation est catastrophique », explique le président du CCOR Diana.