Coopération sanitaire – Des médecins français en renfort à Madagascar

Une coopération en matière de ressources humaines. C’est ce que Madagascar et la France tentent actuellement de mettre en place selon Christophe Bouchard, ambassadeur français. Cette « entraide », entre la Grande île et l’Hexagone, dans cette lutte contre le coronavirus impliquerait, selon le diplomate, l’envoi de médecins et d’anesthésistes français, en renfort.

Selon l’ambassadeur Bouchard, ce renfort, pour prêter main forte au personnel soignant à Madagascar, devrait « correspondre aux demandes des autorités malgaches ». Il ajoute que la France est disposée « à apporter son aide et continuera à le faire en fonction des informations que les autorités malgaches nous feront remonter ».

Ce projet de coopération en matière de ressources humaines entre Madagascar et la France, a été évoqué en marge de la réception d’une cargaison de don de matériel médical, à l’aéroport d’Ivato, hier. « Une partie du matériel médical arrivé ce jour, fait suite à une demande d’appui de la présidence de Madagascar », souligne le communiqué sur le site web de l’ambassade de France.

Les dons arrivés hier, comptent, entre autres, cent-vingt masques à haute concentration d’oxygène, un concentrateur d’oxygène, cinq-cent-cinquante lunettes à oxygène et deux-mille équipements de protection individuelle. Cet acte est, par ailleurs, la concrétisation de la coopération inter-hospitalière entre le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), de l’île de La Réunion et les CHU de Madagascar dans le domaine de l’anesthésie-réanimation, souligne l’ambassadeur Bouchard.