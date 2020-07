Atsimo Andrefana – L’énergie Hybride Solaire en décollage

Atteindre 50% de couverture énergétique pour les zones rurale jusqu’en 2023. C’est l’objectif ambitieux qui anime la direction régionale de l’Énergie pour la région Atsimo Andrefana.

Mangily sera illuminé incessamment. Ce fokontany renommé pour sa plage et ses sites touristiques obtiendra de l’électricité via une énergie hybride combinant le solaire et le thermique d’ici la fin de l’année. Les principales cibles du projet sont les établissements hôteliers qui fonctionnent jusqu’ici avec des panneaux solaires privés ou groupes électrogènes. « Les études de faisabilité de ce projet d’électrification ont commencé en 2014. Il est en gestation avec le projet Pôles intégrés de croissance (PIC 2) de la Banque mondiale qui cible notamment les districts à fortes potentialités touristiques, ainsi qu’un consortium de sociétés privées. L’Agence de développement pour l’électrification rurale (ADER) a avancé des propositions de partenariat pour ce projet », explique Adrien Mara, directeur interrégional de l’Énergie pour la province de Toliara.

La société Anka Mada­gascar en est l’exécutant. Le lancement des travaux s’est tenu au mois de mai. Des poteaux en bois jonchent en effet, le long de la route menant vers Mangily. Le directeur précise que cinq autres fokontany de la commune de Belalanda incluant Mangily, sont bénéficiaires de la centrale qui y sera installée. « L’on estime à quelque trois mille, les abonnés qui envisagent d’utiliser le service. Quant au KWh, il est encore tôt pour se prononcer sur le prix final malgré le business plan déjà établi. C’est l’Office de régulation de l’électricité (ORE) qui en réalise les points finaux » ajoute-t-il.

Pérennité

Ce sera en revanche adapté en système prépayé par des « smart » compteurs. La société Energy Technology devra assurer la gestion et l’entretien de la centrale hybride. Un autre projet d’hybride-solaire est également en cours à Anakao, un autre site touristique de la région Atsimo Andrefana. Avec mille-sept-cent abonnés en objectif. Des projets sont aussi en cours à Andranovory. L’électrification rurale, toujours en système hybride, est déjà effective dans la commune d’Andranohinaly, à Ampanihy avec 280 KWh de puissance installée e t à Benenitra avec 73 KWh de puissance installée ainsi qu’à Ambohimahavelona. « Le coût sera dégressif en fonction du nombre des abonnés qui connaîtra une hausse au fur et à mesure que l’électrification sera effective. Par contre, ce sont les transferts de gestion au niveau des communes qui nécessitent des améliorations car une fois que le programme achevé, le respect des cahiers de charges est souvent négligé par les gestionnaires », souligne Adrien Mara. À lui de préciser que la ville de Toliara entrera également en hybride solaire thermique avec une centrale de 5 Mgw de capacité de production. 50% des zones rurales devraient être électrifiées d’ici 2023 contre 15% actuellement.