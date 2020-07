Antanimbary-Maevatanàna – Un ancien directeur d’école publique sous mandat de dépôt

Les investigations du Bianco de Mahajanga dans la circonscription scolaire du district de Maevatanàna, en particulier dans la commune rurale d’Antanimbary, ont permis d’arrêter un ancien directeur d’école primaire publique. Il est accusé d’avoir détourné trois millions ariary du compte des frais généraux durant l’année scolaire 2018-2019. Cet argent aurait dû servir à financer l’extension et la réhabilitation de l’établissement.

De plus, il est également soupçonné d’avoir retiré une somme de 3 700 000 ariary, comptabilisée dans les droits d’inscription de cent quatre vingt cinq élèves qui ont payé 20 000 ariary chacun. Aucun reçu ni pièce justificative n’a été délivrée aux élèves et aucun rapport n’a été transmis à l’Association des parents d’élèves de cette décision.

Le directeur régional de l’Éducation nationale et de l’enseignement technique de la région Betsiboka et son staff ont bénéficié d’une liberté provisoire. On leur reproche d’avoir été corrompus durant le recrutement d’enseignants en 2019, qui ne se serait pas passé dans la transparence. Des enseignants qui ont rempli les critères, ont été évincés à cause de favoritisme et de népotisme. Enfin, l’appel à candidature n’a pas été affiché publiquement.