UNESCO – L’Ecar Ambodifotatra aspire à figurer sur la liste du patrimoine mondial

Une étape importante a été franchie dans le processus d’inscription de l’église catholique Ambodifotatra Sainte-Marie sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Une réunion a eu lieu au siège de l’Unesco à Paris, le week-end dernier, entre Lalatiana Rakoton­drazafy, ministre de la Communication et de la culture, la délégation malgache et les représentants de Madagascar auprès de l’Unesco. « Des experts désignés par l’Unesco ont déjà réalisé une évaluation. Cette organisation a reconnu la valeur universelle exceptionnelle du site, ce qui justifie son inscription sur la liste » a déclaré le ministère de la Communication et de la culture sur sa page facebook. Suite à la demande du ministère, une assistance internationale a également été acceptée à partir du 1er juin 2023 afin de finaliser les documents nécessaires avant la soumission finale du dossier de l’Église en tant que site du patrimoine mondial. La soumission officielle est prévue pour l’année 2024. La transformation de cette église en patrimoine mondial en tant que site touristique peut apporter de nombreux avantages. Cela permettra de valoriser et de préserver le site, en mettant l’accent sur son importance culturelle et historique. En faisant du site un patrimoine, il sera possible de bénéficier de ressources supplémentaires pour sa conservation, sa restauration et son développement.