THÉÂTRE EN RIRE – Une initiative ludique pour l’éducation et la culture

Le projet «Théâtre en rire» est une initiative artistique qui vise à fournir une expérience enrichissante. En divertissant tout en éduquant à travers les scènes hilarantes organisées par la direction des arts, culture et vie communautaires au sein de la CUA. Avec une approche pédagogique et amusante, le programme « théâtre en rire » est conçu pour captiver les étudiants talentueux de 12 à 25 ans tout en leur transmettant des connaissances et en développant leur créativité à travers le théâtre humoristique. Cet après-midi, le concours aura lieu au tranompokonolona Analakely. « Le théâtre en rire a pour objectif de favoriser la collaboration culturelle et de promouvoir la lecture à travers une bibliothèque communautaire.

Amour de la lecture

En s’adressant à un large éventail d’âges, le programme cherche à engager et à motiver les jeunes à travers des représentations théâtrales adaptées à leur niveau de compréhension » a annoncé Salohy Maminiaina, organisatrice et encadreur de l’événement au sein de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Cette session encourage la participation des jeunes en offrant des formations dans différents thèmes tel que la langue, l’informatique, le kabary, le sport ainsi qu’en fournissant du matériel pédagogique pour eux. « Les participants sont également introduits à la lecture et à l’importance de la littérature. Des livres adaptés à leur âge et à leurs intérêts seront proposés, car il est crucial de cultiver l’amour de la lecture dès le plus jeune âge. Les enfants découvriront ainsi le lien entre le théâtre et la littérature, ce qui renforcera leur motivation à apprendre » mentionne-t-elle. Grâce à une approche ludique et pédagogique, il vise à développer la créativité et à enrichir l’apprentissage des enfants de différents âges. Cette initiative a le potentiel de favoriser un environnement éducatif et culturel dynamique.