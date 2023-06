TELMA COUPE DE MADAGASCAR – Huit clubs d’Analamanga filent en seizièmes

Place à la phase finale. Huit clubs d’Analamanga sur les dix en lice au troisième et dernier tour préliminaire se qualifient aux seizièmes de finale de la coupe de Madagascar. Dix-sept ligues ont été encore représentées et onze villes ont abrité les matches ce week-end. Cinq rencontres se sont tenues dans la capitale. US Pro valide son ticket en écrasant Boriziny Formation de Sofia sur le score fleuve de 10 à 1. CFFA Espoir élimine un autre club d’Analamanga, FC Viva par 2 à 1. Une autre affaire entre équipes d’Analamanga, FC Rouge surclasse Toulon Académie par 1 à 0. En déplacement, CF TFC écarte FCA Alaotra Mangoro 2 à 1 sur sa pelouse à Ambatondrazaka et Kinga Sport balaye VA Akademia Alaotra mangoro 3 à 1 sur le même terrain. À domicile, Net Foot s’impose 3 à 2 contre AS Fanalamanga Alaotra mangoro et FFAM pour sa part, défait sèchement par 3 à 0 Sphinx Vakinankaratra. Et le huitième qualifié d’Analamanga est du EFFCA MI 20 FC qui a disposé du Jet Bongolava sur le score 4 à 2 à Tsiroanomandidy. Les huit autres formations qualifiées sont FCKB Boeny, Fomela Club Haute matsiatra, Réseaux Fort Vatovavy fitovinany, ASJM Androy, FC Landric Sava, Kakambary Analanjoirofo, FC Mahavatsy Analanjirofo et AS Comato Atsimo Andrefana. Ces seize vainqueurs au troisième tour préliminaire rejoindront les seize clubs de l’OPL en seizièmes de finale.