RUGBY – Des joueuses se préparent à la reconversion

Des formations qui arrivent à point nommé. Mala­gasy Rugby en collaboration avec l’Agence Française de Développement, la fédération française de rugby dans le but de préparer les femmes malgaches à jouer leur premier rôle dans le rugby à Madagascar, offre actuellement des formations aux trente jeunes femmes du 10 au 18 juin à l’IBIS Hôtel à Ankorondrano. La formation porte sur trois catégories à savoir le volet entraineur, arbitre et structuration fédérale. La formation de 10 jours est dirigée par Mohamed Sahraoui, formateur de Rugby Afrique, Steeve Nardon, Samuel Le Gentil et Mathieu Codron de la fédération française de rugby. Antsoniandro Andria­noro­soa, directeur technique national de Malagasy Rygby a expliqué que « cette formation a pour objectif de préparer les femmes à œuvrer dans le rugby car l’objectif est de laisser aux femmes de s’occuper les femmes dans le rugby ». La poursuite de la réforme de la gouvernance et la planification des changements dans le rugby féminin continue de s’accélérer. Ce changement rapide est le fruit d’une transformation du modèle économique de World Rugby visant à stimuler la participation féminine dans la discipline.

Parité

Madagascar ne doit donc pas être à la traine mais il faut suivre le mouvement en marche. Claudia Maminiaina Rasoarimalala, joueuse de l’équipe nationale de rugby à VII et à XV prépare déjà sa reconversion quand le moment de s’arrêter en tant que joueuse arrive. « C’est la première fois que je prends part à une telle formation, je me prépare déjà mon avenir en tant qu’entraineur. C’est une occasion pour moi d’apprendre un nouveau métier. L’ambiance est bonne et la formation est enrichissante », confie Claudia Maminiaina Rasoarimalala. Les femmes et les filles sont au cœur de ce projet et représentent une opportunité significative d’accroître la portée et la pertinence du sport. La responsable du rugby féminin de World Rugby, Sally Horrox, a déclaré le 8 mars dernier lors de la célébration de la journée de la femme que « nous sommes ravies de nous associer au mouvement mondial -Embrace Equity- et de reconfirmer notre engagement à favoriser la parité dans le rugby à tous les niveaux, sur et en dehors du terrain de jeu. Non seulement nous offrons aux femmes des possibilités de réussir dans le leadership grâce au Capgemini Women in Rugby Leadership Programme, et des histoires inspirantes grâce à l’initiative Jeunes Inarrêtables Mastercard, mais nous proposons également de nouvelles compétitions et des parcours de haute performance grâce au lancement du WXV en octobre prochain, qui réinitialisera le paysage du rugby international féminin ».