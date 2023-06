REFONTE DE LA LISTE ÉLECTORALE – Une réussite d’après la CENI

Le 17 juillet prochain sera la date butoir pour la finalisation définitive de la refonte électorale au niveau des districts. Le président de la CENI se dit confiant sur l’inscription des citoyens.

Après l’arrêtage définitif de la refonte de la liste électorale, le 10 juin, la CENI indique que, sous certaines conditions, les citoyens disposent de vingt jours pour s’inscrire. Effectivement, la liste qui a été envoyée aux districts afin de finaliser la refonte électorale sera renvoyée au niveau des fokontany pour que ceux qui ne sont pas encore inscrits le soient. Le 17 juillet prochain sera la date butoir pour la finalisation définitive de la refonte électorale au niveau des districts. Une opération de déboulonnage sera faite par la Commission électorale nationale indépendante les 18 et 19 juillet prochain et la fermeture du registre électoral national sera pour le 20 juillet. C’est ce qu’a déclaré le président de la CENI, Dama Andrianarisedo lors d’un point presse tenu par les membres du bureau permanent de la CENI à Alarobia hier dans la matinée. Le président de la CENI se dit confiant sur l’inscription des citoyens à la liste électorale par rapport à la prévision faite au mois d’octobre 2022 puisque jusqu’à maintenant, 10 768 137 électeurs sont inscrits dans la liste électorale sur les 13.500.000 prévus, soit 79,22%. D’après la présentation des résultats de l’audit du dossier électoral par les experts malgaches du Parti politique Tiako I Madagasikara (TIM) et du Mouvement de l’Union Chrétienne pour le Pays (HFKF) devant le comité ad’hoc avec des représentants de la société et des politiciens, le bureau permanent de la CENI, et de l’Exécutive Tonia vendredi dernier, il y a 29 144 noms soupçonnés d’être répétés qui peuvent être causés par la migration ou d’autres raisons d’observation et de correction.

Les dilemmes

Questionné sur la légalité de la CENI et de ses actes, Dama Andrianarisedo déclare : « Concernant l’affirmation de certains politiciens selon laquelle la CENI ne respecte pas la loi, nous rejetons et n’acceptons pas cette affirmation car tout ce que nous faisons est en accord avec les traités internationaux, la Constitution, la loi organique relative au régime général des élections et des référendums. » Il a aussi réfuté les spéculations qui disent qu’il y a des discordes entre les membres du bureau permanent de la CENI. Les 9 membres du bureau permanent sont tous tenus par leur serment et donc aucun d’entre eux ne pourrait dire en sortant d’une réunion qu’il n’est pas du même avis que ses collègues puisque toutes les décisions prises en réunions sont collégiales. À propos du montant du financement des élections, des discussions sont déjà en cours entre la CENI, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour l’octroi de budget supplémentaire à la CENI pour les échéances électorales à venir. Même si la rectification de la loi de finances initiale est abandonnée par l’Exécutif, le numéro un de l’organe de gestion des élections rassure en disant qu’il existe d’autres smoyens pour pallier les besoins de certaines institutions de l’État comme les décrets d’avance.