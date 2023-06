PRÉSIDENTIELLE – L’OIF tâte le terrain

En mission de reconnaissance. L’information est partagée par le ministère des Affaires étrangères. Une délégation de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), est en mission à Madagascar. Elle est conduite par Micheline Calmy-Rey, envoyée spéciale de l’OIF. L’objet de la venue de cette mission de l’OIF est de voir sur terrain la situation en vue de l’élection présidentielle. Comme le veut la bienséance diplomatique, Micheline Calmy-Rey et sa suite ont été reçues par Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, lundi, à son bureau à Anosy. “Dans le cadre de son déplacement, Madame l’Envoyée spéciale prévoit également de s’entretenir avec les institutions directement concernées par le processus électoral telles que la Haute Cour constitutionnelle, la CENI et d’autres départements ministériels”, rapporte le communiqué du siège de la diplomatique malgache. Cependant, des échanges avec les acteurs politiques sont également au programme de la délégation de l’OIF. Depuis, hier, Micheline Calmy-Rey et son équipe font le tour des états-majors politiques. La délégation s’est, par exemple, entretenue avec le bureau politique du parti “Hery vaovaon’i Madagasikara” (HVM), conduite par Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, hier, à Andraharo. Le patron du HVM a réaffirmé ses appréhensions face aux préparatifs de la présidentielle durant cette rencontre avec la délégation de l’OIF. La refonte de la liste électorale, ou encore, le logiciel informatique utilisé par la CENI pour le traitement du fichier électoral ont été pilonnés par l’ancien chef d’État. Ce logiciel est pourtant validé par des experts de l’OIF qui en a fait l’audit en mars.