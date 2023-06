MAHAJANGA – Arrestation et saisie d’armes après hold-up

Hold-up entre riverains à Amparigidro Mahajanga. Des malfaiteurs des environs ont braqué un commerce qui venait d’ouvrir.

Saisie d’armes et de matériel de brigandage à Mahajanga. Mardi après un braquage de commerce à Amparigidro Antana­malandy, un suspect s’est fait cueillir à son domicile et des objets compromettants y ont été retrouvés. L’acte de banditisme a été perpétré le soir aux alentours de 20 heures. Trois bandits armés ont pris d’assaut un commerce qui venait d’ouvrir dans le quartier. Le trio a fait main basse sur l’argent ainsi que les objets de valeur à portée des mains. En prenant le large, les malfaiteurs ont fait tomber un pistolet de fabrication artisanale. Sitôt alerté, le poste de police d’Amparigidro a dépêché des éléments sur place. Les policiers venus à la rescousse ont mis la main sur l’arme de poing utilisée par les bandits. Dans la foulée, ils ont engagé une poursuite. « Les recherches ont continué jusqu’à une heure tardive mais elles ont toutefois été infructueuses. En remontant les traces des fuyards, nous avons réussi à capturer un suspect. Des cartouches correspondant au calibrage du pistolet découvert ainsi qu’une barre à mine et un téléphone ont été retrouvés », lance l’inspecteur de police Gilbert Nantenaina Rakotonirina, chef du poste de police à Amparigidro.

Patrouilles

En saisissant la balle au bond, il indique que les recherches se poursuivent étant donné que deux auteurs de l’attaque à main armée commise sont toujours en cavale. D’après les informations recueillies, les auteurs de cet acte de banditisme seraient des riverains. Cet élément justifie d’ailleurs pourquoi celui qui s’est fait prendre dans les mailles des filets s’est fait coincer dans une habitation des environs. Pour apporter une note d’efficacité aux recherches, les forces de police de Mahajanga appellent quiconque en possession d’information susceptible de permettre l’arrestation des fugitifs à se manifester. Les résultats des poursuites conduites par la police d’Amparigidro est l’aboutissement d’une collaboration avec les Forces d’Intervention de la Police de Mahajanga qui multiplient les patrouilles et interviennent en temps réel dès qu’une alerte est donnée.