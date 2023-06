KOLOINA RAZAFINDRANAIVO – Prêt à retrouver les couleurs avec les Barea A

Le Lundi 12 Juin, Koloina, l’international malgache de 24 ans, évoluant dans le club de MC Alger, a entamé la préparation avec les Barea A en vue du match face au Ghana, le dimanche 18 Juin. Deux entraînements ont eu lieu lors de cette journée de rassemblement, dont la première réalisée au Stade des Barea Mahamasina le matin et la deuxième sur le terrain annexe vers l’après-midi. Retrouver les couleurs avec l’équipe nationale. Voilà le défi que se lance Koloina durant la trêve internationale qui se déroule actuellement. « Mon intégration au sein du MC Alger était plutôt difficile. Je m’y attendais puisque c’est ma première expérience en tant que joueur professionnel dans une ligue étrangère » raconte Rakool sur le début de son aventure dans le championnat algérien. Maintenant que la page du club se ferme, s’ouvre celle de l’international.

Redonner vie

L’ancien joueur du CFFA Andoharanofotsy tient à fournir tout l’effort nécessaire pour remporter le match retour face aux Black Stars, perdu à l’aller sur le score de 3-0. « Je m’adapte très vite avec le rythme du groupe. J’ai le sentiment d’être plus à l’aise ici. Nombreuses sont mes attentes lors de ce rassemblement, à commencer par une victoire dimanche, pour redonner vie à l’équipe de Madagascar aux yeux de l’international. Et du côté individuel, j’ai la ferme intention de donner le meilleur de moi-même et d’honorer la confiance du coach Roro et de son staff », lance l’expat de 24 ans. Romuald Rakotondrabe affirme:« Koloina s’intègre rapidement et parfaitement dans l’effectif. Certes, les 4h-5h de voyage se ressentent mais le groupe l’a excellemment accueilli et il s’installe au mieux dans le dispositif qu’on a mis depuis le début de la préparation avec les joueurs locaux ». Malgré les bruits qui se propagent sur l’avenir de Rakool avec le MC Alger, le concerné sera bien présent au rendez-vous aux côtés des Barea A pour aider l’équipe à sortir par la grande porte collectivement. Le feu est au vert, une plateforme s’offre pour le jeune talent afin de retrouver une dynamique positive.