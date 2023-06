INCERTE – Un enseignant viole sa fille et disparait

Tojoson Andritiana Donald Andriatsitohaina, 38 ans, enseignant dans une école primaire publique, dans le district de Soavi­nandriana, est recherché par la police depuis mai. Sa femme a porté plainte contre lui pour viol incestueux. Selon les derniers renseignements, il aurait pris un taxi-brousse vers Faratsiho- Ambohibary et Antananarivo. La victime a 14 ans. Elle n’est pas l’enfant du trentenaire. Par contre, elle a été adoptée par lui. C’était en mars, elle s’occupait de tâches ménagères quand son père lui a proposé un rapport sexuel contre dix mille ariary. Sa mère travaillait dehors et ses deux cadets étaient à l’école. Selon nos informations tirées de l’enquête judiciaire, la fille a refusé de recevoir l’argent. Son père l’a alors attrapée et placée sur le lit. Après avoir abusé d’elle, il lui a interdit d’en parler à d’autres personnes. Il lui a laissé l’argent, mais sa victime ne l’a jamais pris. Il lui a acheté une plaquette de pilule contraceptive. La mère de l’enfant a découvert les comprimés cachés dans son cahier. C’est à partir de cela qu’elle a appris ce qui s’est passé. Son mari a pris la fuite.