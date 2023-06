FOOTBALL – TOURNOI DES QUATRE NATIONS – Uficasm confirme la participation malgache

Malgré l’altercation de ces derniers jours sur les réseaux sociaux entre la Fédération malgache de football et l’Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches (Uficasm), cette dernière confirme, persiste et signe que «Madagascar participera au Tournoi des quatre nations». Ce tournoi, qui verra la participation de quatre équipes, les Barea U23, la sélection réunionnaise senior, les Comores et le Paris Atletico, se déroulera samedi et dimanche à Paris. La sélection malgache, qui est en regroupement depuis cette semaine, est amputée des quatre locaux, les deux joueurs du Disciples FC, Andy Rakotondrajoa et Ryan Rajaonarivelo, et les deux autres, Mamisoa Rakotoson de l’Elgeco Plus et le défenseur du Zanakala FC, Claude Ratsimbazafy. Deux autres expatriés n’ont pu faire le déplacement, en l’occurrence le milieu du St Michel United des Seychel­les, El Hadary Raheriniaina et l’attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina. “Ces joueurs n’ont pas pu rejoindre le groupe faute de lettre d’autorisation de la Fédération” peut-on lire dans un communiqué publié par l’Uficasm sur sa page Face­book ce week-end. La Fédéra­tion a réagi lundi en publiant, de son côté, un communiqué dans les réseaux sociaux mentionnant la suspension de la collaboration entre les deux instances. “La Fédération a publié le communiqué sur la rupture de la convention et ne nous a pas encore envoyé de lettre officielle. Nous aurons encore droit à un recours. Nous poursuivrons le regroupement et visons des résultats positifs au tournoi. On verra la semaine prochaine” confie le président de l’Uficasm, Solonirina Raharijaona. Madagascar jouera, sauf changement de dernier moment, contre la sélection senior de la Réunion le samedi 17 juin à 18 heures, heure française, au stade Aimé Bergéal Mantes-La-Ville. La finale et le match pour la troisième place sont programmés le dimanche.