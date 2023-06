ÉTAT CIVIL MAHAJANGA – Distribution d’actes de naissance à 697 bénéficiaires

La commune urbaine de Mahajanga poursuit son opération «Ezaka kopia ho an’ny ankizy» (EKA 2022). Mercredi, six cent quatre-vingt-dix-sept actes de naissance ont été distribués aux moins de 18 ans, avec le concours du Tribunal de première instance de Mahajanga, l’ONG Mampita et l’association Fibetsama avec les vingt-six fokontany qui composent la commune de Mahajanga. La cérémonie officielle de distribution s’était déroulée dans la salle de spectacle de la maison de la culture de Mangarivotra. Aucun enfant du fokontany de Manga n’est recensé, par contre, sans copie. « C’est important d’obtenir un acte de naissance car c’est la première étape à la naissance d’un être humain pour marquer son existence. La pièce est nécessaire pour entrer à l’école et utile pour le mariage et les dossiers administratifs», a souligné le colonel Mitovo­soa Vohason, directeur de l’information et de la protection civile de la région Boeny, durant la cérémonie. Pour éviter d’ aller au jugement supplétif, les concernés devront réaliser les démarches de demande d’acte de naissance dans un délai de trente jours au maximum. La réalisation de cette démarche ne doit pas dépasser deux jours. Des certificats de reconnaissance ont également été remis aux chefs d’établissement qui ont œuvré pour la réalisation de cette opération. La présidente de la Délégation spéciale ainsi que la présidente du Tribunal de première instance de Mahajanga, ainsi que les responsables de la commune de Mahajanga, étaient présents à cette cérémonie.