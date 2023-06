ÉCOLES CATHOLIQUES MAHAJANGA – Les dates de l’examen du bac catholique sont connues

La direction des écoles catholiques, ou DIDEC, de Mahajanga, vient de définir les dates du baccalauréat catholique dans la ville de Mahajanga et en dehors du vicariat ville. L’examen se déroulera du 27 au 30 juin prochains pour les candidats du vicariat ville de Mahajanga. Tandis que pour les candidats provenant des lycées catholiques des régions Betsiboka, à Maevatanana, Ikopa, Ambongo comprenant Namakia, Ambondromamy ainsi que Marovoay, l’examen du bac se tiendra du 19 au 23 juin prochain. Les sujets seront différents, d’après les responsables. Par ailleurs, le calendrier de l’année scolaire 2023-2024 est également établi. Le premier trimestre débutera du 12 septembre au 22 décembre 2023. Le second trimestre est prévu du 9 janvier au 22 mars 2024 et le dernier trimestre est arrêté pour les dates du 9 avril au 22 juin 2024.