CONCERTATION RéGIONALE FFKM MAHAJANGA – Une soixantaine de partis politiques et CNOSC invitées

La concertation régionale organisée par le Conseil œcuménique des églises chrétiennes à Madagascar (FFKM) a été inaugurée par la formation des membres de la FFKM dans la province de Mahajanga, hier à l’église luthérienne de Madagascar (FLM) à Tsaramandroso ambony. Soixante-six partis politiques ainsi que sociétés civiles et différentes associations sont invitées à cette grande réunion et collecte des idées, qui durera trois jours. Un culte a été organisé auparavant. Le président de la FFKM, pasteur Josoa Gabriel Randriamampianina, président synodal de la FJKM SP 17 Boina vaovao, a animé l’homélie inspirée du livre du prophète Jérémie chapitre 1, verset 10. « Tu vois, aujourd’hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter ». Jérémie était envoyé pour dénoncer les fléaux et les maux face à la désobéissance envers Dieu et le rejet de ses paroles. Aujourd’hui, l’église, ecclésia, est le messager de Dieu en tant que prophète. Revenir vers Dieu est la seule voie pour obtenir le salut et la bénédiction et le garant de la réussite. Mais il faut d’abord arracher, détruire et démolir les échecs. Après, on peut construire et planter le succès.

L’église doit se tenir dans la vérité et la justice, et être le sel et la lumière dans le monde. «Cette concertation n’est pas du tout organisée pour destituer. C’est une collaboration avec l’État dans l’organisation des élections à Madagascar », a précisé le président de la FFKM à Mahajanga. La journée d’hier et de la matinée de ce mercredi sont consacrées à la formation des membres de la FFKM issus des régions Boeny et Betsiboka. Soalala et Mitsinjo ne sont pas inclus dans le découpage de la province de Mahajanga. Les quatre chefs des églises sont présents à cette réunion. Des représentants de la FFKM nationale étaient attendus hier après-midi à Mahajanga pour diriger les collectes de propositions. « Aucun débat ne sera organisé durant la rencontre mais juste des collectes. Ce, pour préparer le congrès national au mois d’août à Tana », a expliqué le directeur exécutif au sein de la branche FFKM Mahajanga, pasteur Hubert Andrianarilala. « La formation pour les membres de la FFKM est axée sur le principe des 4 F (fibebahana, famelan-keloka, fahamarinana, fihavanana), la repentance, le pardon, la justice et la paix. Il sera résumé par le mot fampihavanana ou réconciliation nationale », a expliqué le révérend, président du synode régional de la FLM, David Tsirimampisa. Les participants issus des partis politiques et sociétés civiles seront présents à partir de cet après-midi et jeudi toute la journée.