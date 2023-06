BASKETBALL – N1B – ASB Itasy et COSFA Analamanga impressionnent

Suivant la politique de décentralisation du championnat national, c’est au tour de Morondava d’héberger le championnat national N1B du 10 au 18 juin.

Morondava, où se joue actuellement le championnat de Madagascar de basket-ball de la catégorie N1B senior hommes, est la capitale du basket-ball malgache depuis le weekend dernier et ce, jusqu’à dimanche. Vingt équipes issues de 12 régions de Madagascar se disputent le titre de cham-pionne de Madagascar 2023 tout en cherchant à atteindre le dernier carré pour assurer la montée en N1A. En trois journées de compétition, six équipes émergent du lot, l’ASB Itasy, le COSFA Analamanga, Génération 619 de Menabe, Fandrasa de la Haute Matsiatra, SBBC Boeny et ASS de Menabe. Dans la poule A (Génération 619 de Morondava, RBC Boeny, BCR Analamanga, HNB Itasy, Fandrasa Haute Matsiatra), l’équipe locale Génération 619 de Morondava, avec ses 5 points, mène provisoirement au classement avec ses 2 victoires et une défaite, suivi de Fandrasa Haute Matsiatra avec ses 5 points (2 victoires et une défaite). Dans la poule B (ASB Itasy, COSFA Analamanga, BLAC Atsinanana, EPAB Betsiboka, 3FB Androy), le COSFA Analamanga, invaincu en trois matchs disputés tout en ayant de battu hier sur le score de 80-43 3FB Androay, s’empare de la première place provisoire devant ASB Itasy (2 victoires, une défaite) et 3FB Androy (2 victoires, une défaite).

Recul du niveau

Dans la poule C (Serasera Vakinakaratra, SBBC Boeny, AMBB Analamanga, BC Somava Sava, BC Est Atsimo Andrefana) SBBC Boeny, avec ses trois victoires successives, s’empare de la première place provisoire après son troisième match victorieux devant BC Est Atsimo Andrefana sur le score de 57-29. Dans la poule D (AS Victoire Boeny, AKBB Anala­manga, ASS Menabe, FFPRO- BCTM Vakinan­karatra, COSPN 2 Atsina­nana), ASS Menabe, en cas de troisième succès, s’emparera provisoirement de la première place provisoire devant l’AS Victoire Boeny et COSPN 2 Atsina­nana qui ont enregistré chacune 2 victoires et une défaite en trois matchs disputés. Hasina Ramahandrima­nana, vice-président de la délégation régionale des arbitres et membre de la FMBB, présent à Morondava, a donné son avis sur le niveau du championnat national N1B. « Par rapport aux éditions précédentes, il y a un net recul du niveau des joueurs en général, surtout les joueurs de certaines ligues régionales. Nous allons nous réunir vendredi pour tirer la sonnette d’alarme et essayer de trouver des solutions adéquates avec les dirigeants de club et les entraîneurs».