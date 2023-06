AMBOHIDRATRIMO – Quatre présumés dahalo éliminés

Les forces de défense et de sécurité ont mis hors d’état de nuire quatre supposés dahalo dans le district d’Ambohidratrimo. Deux sont cités dans le meurtre d’un gendarme.

Les gendarmes et militaires à la chasse. Avant-hier, dans le district d’Ambohidratrimo, quatre présumés malfaiteurs dangereux ont été abattus. Selon un rapport de la gendarmerie, leur chef, identifié comme Tolojanahary Fabrice Rasolondraibe ou Kakaboy, n’avait que 23 ans. Une alerte est parvenue au poste avancé d’Avara­tsena Sahalemaka, selon laquelle le jeune homme rôde dans le village depuis plus de trois jours. Il s’apprêtait certainement à commettre un acte de banditisme, d’après les renseignements. Une patrouille a rapidement été intensifiée pour le surprendre avec sa bande. Au fait, il était accompagné de trois autres individus. L’un d’eux portait un fusil de chasse. Il était vers 3h30 du matin, tous les quatre se sont enfuis en voyant venir cinq gendarmes. Une première fusillade a éclaté, coûtant la vie à Kakaboy. Il a longtemps fait parler de lui dans les districts d’Ambohidratrimo, d’Ankazobe et d’Anjozorobe.

Fouille

Les gendarmes ont trouvé près de la dépouille, un poignard et un tas d’amulettes. Les acolytes du défunt ont pris la direction vers la commune d’Anjanadoria. Les militaires de la Zone de défense et de sécurité (ZDS Ikopa) et les gendarmes responsables de la circonscription, informés par le commandant de compagnie d’Ambohidratrimo, ont dû les intercepter. Un(e) villageois(e) a rencontré les fuyards. D’après lui/elle, ils étaient également armés. Vers 21h, ils se sont retrouvés nez à nez avec l’escadron. Ils ont mortellement été frappés par balle. Une fouille a été effectuée. Un pistolet automatique de 9mm et une arme de poing de calibre 12, de fabrication artisanale, un étui de calibre 12 et trois autres de 7,5mm du lot SFI 81, un « mohara » et d’autres fétiches, un sac contenant six fiches individuelles de bovin et deux compléments de passeport falsifiés ont été récupérés en leur possession. « Parmi les défunts, deux avaient participé à l’assassinat du gendarme de première classe Fantatra Sylvestre Nosiniaina, en service au poste avancé d’Antolojanahary Ankazobe », assène la population.