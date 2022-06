« Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang… » Chante l’idole des années 80 qu’est Jean-Jacques Goldman

Soucieuse de cette famille qu’elle a adoptée, la très dynamique Zara JINAH (marraine 2022 du centre Sembana Mijoro) n’a pas lésiné sur les moyens afin de prendre soin des siens. Avec le froid qui pointe déjà le bout de son nez, la jeune leader s’est démenée pour trouver des vêtements chauds pour ses protégés, ainsi que pour les occupants de l’orphelinat Felana Maintso.

Dans sa quête de recherche de partenaires, deux noms ont répondu présents pour aider ces 130 personnes dans le besoin : madame Mezhbine HIRIDJEE et monsieur Ilann HIRIDJEE, dirigeants d’ACTUAL Textiles.

ACTUAL Textiles, acteur engagé positivement

« Offrir, c’est déjà agir ! Faire un don vestimentaire est une manière d’être acteur de la solidarité, et de prendre part aux actions de l’association, en faveur des enfants, des jeunes et des orphelins ! »

Face à ce SOS lancé, l’entreprise engagée socialement – présente durant la pandémie de la COVID-19 – n’est pas restée indifférente à leur sort. C’est dans ce contexte qu’un partenariat a été établi entre les trois entités, afin de les préparer à l’hiver rigoureux et les permettre d’être à l’aise en été.Cette donation, d’une fréquence de deux fois par an, impactera positivement :

– 30 des enfants en situation de handicap, ainsi que les 10 soignantes de chez Sembana Mijoro.

– 90 des enfants orphelins de l’orphelinat Felana Maintso.

Cette confection d’amour est rendue possible à travers une production spéciale, faite à partir de panneaux non pris en compte. Il est courant pour ces jeunes de recevoir des effets de seconde main de la part de personnes de bonne volonté, surtout lorsque le mercure se met à baisser. Cependant, l’émotion a été d’autant plus grande pour les occupants de découvrir ces habits jamais portés, issus d’une collection exclusivement réalisée pour eux, composée de divers vêtements chauds dans des paquets encore intacts. « Les yeux illuminés de ces enfants sont dignes des meilleurs remerciements », comme l’a souligné la marraine, le 19 mai dernier, date de donation.

Le tandem mère-fils Mezhbine et Ilann HIRIDJEE a d’ailleurs mis l’accent sur l’importance des actions sociales au sein d’ACTUAL TEXTILES dans leur discours, et leur attachement à l’amélioration des conditions de ces jeunes. Par ailleurs, comme convenu dans le cadre du partenariat, les aides de l’entreprise ne s’arrêteront pas là. Les dirigeants ont tenu à rassurer les bénéficiaires de leur détermination à poursuivre ces nobles causes avec la marraine.

Face à la situation actuelle qui apporte son lot de difficultés, et le coût de la vie qui ne va pas en s’arrangeant, c’est un appel à la solidarité qui est fait. C’est une invitation à l’entraide qui est lancée : amis, famille, entreprises, fondations et entités en tout genre, ces jeunes ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Les circonstances ont fait qu’ils ne bénéficient pas de la même chance que d’autres. Continuons à tendre la main pour prendre soin d’eux. C’est ensemble que nous créerons une bonne synergie pour apporter de la chaleur et ce qu’il y a de meilleur pour ces enfants, pour nos enfants.