Tennis – Circuit mondial junior grade 5 : Mitia et Harena échouent en finale du double

Après avoir brillé en gagnant le titre en double sur le circuit mondial junior grade 5 de Bulawayo au Zimbabwe, du 30 mai au 4 juin, Mitia Voavy Andraina et sa sœur Harena Voaviandraina viennent de réaliser un nouvel exploit au circuit mondial junior à Pretoria en Afrique du Sud, du 6 au 10 juin. Les deux soeurs ont réussi à atteindre la finale en écartant successivement leurs adversaires. Malgré l’envie de bien faire, elles ont été sèchement vaincues en finale, par deux sets 0/6 2/6, par la paire britannique formée par Marelie Raath et Erin Pearce.

Au final, les Malgaches ont eu des problèmes à entrer dans leur jeu et ont commis beaucoup de fautes directes. Les deux britanniques ont balayé les deux sœurs malgaches en bouclant le premier set au bout de vingt cinq minutes (0/6). Le second set a été presque la copie parfaite du premier, mais les deux sœurs ont réussi à contenir leur émotion. Petit à petit, Mitia Voavy Andraina et sa sœur Harena Voaviandraina ont montré une belle résistance, mais le trou a été déjà creusé et le second set a été bouclé en quarante-et-une minutes.

Belle combativité

Au premier tour, les deux sœurs ont pourtant battu en deux sets (6/4 6/2) la paire sud-africaine formée par Claire Jaramba et Erin McKenzie, tête de série numéro 4. Un match où les deux sœurs ont réussi à étouffer d’entrée leurs adversaires en réalisant très tôt un break au premier set. En quarts de finale, la confrontation contre la paire formée par la Zimbabwéenne Kudzai Erin Patience Chapepa et l’Irlandaise Lucy Bell Hogan était plus dure et plus compliquée. Les deux jeune Mal­- gaches ont réussi à s’imposer en trois sets (6/7 6/3 12/10). Ces dernières deux fratries s’en sont sorties au super tie break grave au mental.

Au match de demi-finales, Mitia Voavy Andraina et sa sœur Harena Voaviandraina ont battu les deux Sud – Africaines en deux sets (6/4 6/0). Mitia et Harena ont dominé les échanges et ont montré des jeux fluides. Les points forts des deux sœurs sont leurs services qui ont fait des ravages sur leurs adversaires.

Malgré la défaite en finale, les deux sœurs malgaches ont montré un niveau de jeu presque impeccable. Elles ont montré une belle combattivité durant le tournoi. Cette belle performance mérite tous les honneurs d’autant plus que les deux sœurs ont montré une belle régularité en termes de gestion de match.

Ces tournois ne peuvent que leur apporter plus d’expériences et de nouvelles idées pour aller encore plus loin, vers l’entrée dans le top du classement de haut niveau. La Fédération malgache du tennis a salué les performances réalisées par les raquettes malgaches au Circuit mondial junior grade 4 à Pretoria, surtout la grosse performance de Mitia Voavy Andraina en simple qui a battu en quart de finale la Sud-Africaine Tayla Wilmot, tête de série n°2 et classée 278e joueuse mondiale junior.