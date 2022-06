Evènement – « Mihamy Mada Fashion » illumine la ville des Mille

Haut en couleur dans tous les sens du terme, vitrine de la créativité des créateurs malgaches. « Mihamy Mada Fashion», ce rendez-vous exclusif initié par le ministère de la Communication et de la culture captive la capitale.

Un événement culturel et artistique de grande envergure, qui ne cesse même de gagner en ampleur chaque année depuis sa création. « Mihamy Mada Fashion » a particulièrement tenu à marquer les esprits pour sa troisième édition. Illuminant de sa splendeur, du talent de ses participants, ainsi que de sa programmation le week-end, cette ode à la mode, au stylisme, à la création et à l’artisanat, mais surtout à l’éclat de la culture malgache conquiert un public de tous horizons par sa portée.

Au bout de trois ans, « Mihamy Mada Fashion » est devenu plus qu’une simple vitrine de la mode à Madagascar. Le ministère de la Communication et de la culture (MCC) qui en est le principal initiateur a mis les bouchées doubles cette année pour émerveiller le public de la ville des Mille. Comme à l’accoutumée, le cœur battant de l’événement réside au palais des Sports et de la Culture Mahamasina, sauf que pour sa troisième édition, « Mihamy Mada Fashion » par le biais de ses « Fashion Show » s’est également plu à illuminer des lieux privilégiés de la capitale.

Du prestigieux Hôtel de Ville Analakely dans la soirée du vendredi, au fameux « Anjely Mainty » à Anosy dans la soirée du samedi, une série de défilés de mode inédite a ébloui un public trié sur le volet.

Fédérer toutes les générations

Le ministère de la Communication et de la culture n’aura de cesse de le confirmer, « Mihamy Mada Fashion », c’est avant tout une plateforme de découverte, visant à soutenir les créateurs nationaux tout en promouvant l’entrepreneuriat culturel à Madagascar. La ministre Lalatiana Andriantongarivo de souligner : « Il est de notre devoir de soutenir activement le talent de nos créateurs, que le stylisme malgache s’affirme également par sa grandeur en exposant à travers lui notre identité culturelle. Avec cet événement nous incitons surtout les jeunes à valoriser leur talent, de cette manière, ils contribueront aussi au développement de notre pays ».

Cette année, ils sont en tout près d’une trentaine de stylistes et créateurs à avoir participé à cette troisième édition du « Mihamy Mada Fashion ». Le temps de ces « Fashion Show », ils ont chacun su mettre en avant ce qui font la particularité d’un stylisme, ainsi que d’une mode estampillée « Made in Madagascar ». Dans le lot, on retrouver certes des créateurs aguerris et de renom, mais la jeune génération ne s’est pas privée d’exprimer également ses inspirations.

La créatrice et styliste Sih Rakout s’est notamment démarquée en étant fidèle à elle-même, promouvant ce style classieux et engagé qui lui est propre. Il en est de même pour Gasy Créa ou encore les jeunes de « U & Mi », qui savent conjuguer brillamment sobriété et extravagance.

Notons aussi dans le cadre de cet événement, l’engouement des jeunes femmes et hommes, pour le mannequinat, ils ont été près d’une quarantaine à s’être relayé pour donner vie aux créations de chaque styliste. Et ce, que ce soit dans un cadre cosy à l’Hôtel de ville Analakely ou durant la fraîcheur de la nuit au lac Anosy.

Nul ne doute que cet événement nous surprendra encore plus durant ces prochaines éditions dans la ville des Mille, tandis que beaucoup espèrent qu’il saura également illuminer d’autres grandes villes à l’avenir où les créateurs ne manquent pas.