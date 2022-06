Bodybuilding – Big Mada : Fitiavana Randrianasolo, best of the bests

Le meilleur des meilleurs. Le trophée de l’Overall du championnat de Madagascar de bodybuilding ou «Big Mada» est revenu au Majun­gais Nantenaina Fitiavana Randrianasolo. Ce champion de la catégorie des -80kg a surclassé ses deux adversaires, à savoir Tanjona Raharison Diavolana, vainqueur de la catégorie des -70kg, et Lova Rolland Rafenosoa chez les plus de 80kg. Nantenaina a devancé deux bodybuilders d’Analamanga dans sa catégorie. Il a été talonné par Rijatiana Jérémie Razaka­niaina, et Radoniaina Rakoto­mandimby complè te le podium.

Le trio champion des – 70kg a été cent pour cent Analamanga. Tanjona s’installe sur la plus haute marche, détrônant le multiple champion, Tsilavina Rehozoe, et en troisième position, Tahiry Herizo Randrianantenaina. Chez les plus de 80kg, Lova Rolland Rafenosoa remporte le titre en s’imposant face à Rolland Rakotondramasy de Vakinankaratra, deuxième, et Faniriniaina Andriamahazo­manana d’Analamanga, troisième.

Dans les autres catégories, Léon Anicet Ralaiaritiana d’Analamanga est sacré champion en Men’s physique, Hanitriniaina Henintsoa Rasoarilala d’Analamanga en Miss Bikini et Faliniaina Gaétan Andriamialy d’Atsina­nana en Classic Physique.

Le sommet national s’est tenu ce samedi au Plazza à Ampefiloha et a vu la participation de cinq ligues, à savoir Boeny, Itasy, Anala­manga, Vakinankaratra et Atsinanana.