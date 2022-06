Athlétisme – Trail de Marovatana : Un coup d’essai coup de maitre

L’Office régional du tourisme d’Analamanga (Ortana) en partenariat avec la Fédé­ration malgache d’athlétisme a réussi avec brio l’organisation du « Trail de Marovatana » samedi. Sur les cent trente trois inscrits, cent quinze coureurs ont pris le départ et tous les participants ont réussi à franchir la ligne d’arrivée de 30,5 km sauf un qui a dû abandonner faute de crampe aux jambes.

Les participants du trail de Marovatana sont divisés en cinq catégories (Espoir, Senior, Masters 1, Masters 2 et Masters 3). En sus de classement par âge, le trail de Marovatana comporte des classements individuels en scratch homme et en scratch femme, en senior homme et femme. Côté résultats, dans la catégorie espoir féminin, la canadienne Rachel Stonge, dossard n°151, est arrivée en premier en bouclant la distance en 4:7:10.

Dans la catégorie senior féminin, les trois premières places sont tombées dans l’escarcelle des Malgaches (1-Niry Razana­malala 03:46:30, 2- Onitiana Rafalimanana 03:57:24, 3- Leong Jessica 04:06:25). Dans la catégorie master féminin, la Française Aurelie Mauffrey est arrivée première 03:41:10 suivie de Onitiana Rafalima­nana 04:11:35 et de Caroline Razafimamonjy 04:14:47. Dans la catégorie espoir masculin, les trois premières places sont revenues aux Malgaches (1-Aina Fitiavana Rako toza fy 02:32:12, 2 – Randriamampionona 02:42:32, 3-Andrianifahanana 03:38:25). Dans la catégorie senior masculin, Kenny Raharison 04:28:50 s’est adjugé la première place, suivi de Raoto Andriamanambe 04:43:34 et de Tsilavoniaina Jean 04:53:43. Dans la catégorie master 1, Harinantenaina Ony est arrivé premier 03:02:00 suivi de Sylvain Rasolomahefa 03:27:25 et de Joachin Ramanohisoa 03:36:22.

Selon Mihoby Andriama­romiadana, chargée de communication auprès de l’Ortana, « c’est une réussite totale. Tous les participants sont satisfaits de l’organisation et du trajet. Aucun problème majeur n’a été constaté et les trailers sont impatients de participer au prochain évènement. Nous nous donnons rendez-vous à tous les amateurs de trail les 25, 26 et 27 novembre pour l’ultra trek des collines sacrées ».