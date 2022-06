Antsiranana -Le nombre d’agressions des touristes augmente

À peine la région Diana vient-elle de procéder à la promotion de sa destination touristique, en organisation le festival Kitesurf après l’ouverture des frontières, que son image est déjà entachée par des actes de banditisme qui ont gagnent du terrain, ces trois dernières semaines.

Le nombre de vols, agressions et autres violences augmente de manière inquiétante dans la capitale du Nord et dans les sites touristiques. Et ce sont les touristes qui figurent parmi leurs cibles et leur violence se répète, pour ne citer que les deux cas successifs dans la Baie de Sakalava, l’un des plus grands attraits touristiques de la commune de Ramena, dans Antsiranana-II, réputé pour sa tranquillité. Elle n’est plus en sécurité.

Le premier cas a eu lieu lors de l’organisation du festival kitesurf pendant lequel certains voleurs ont délesté l’appareil photo d’un Aus­tralien, photographe officiel de la compétition.

De victimes belges

Le deuxième cas s’est produit hier, encore dans la Baie de Sakalava, en plein jour vers 9 heures du matin, lorsqu’un couple belge a pris un bain de mer sur la plage de ce site magnifique. Selon les explications de la gendarmerie, le couple avait confié au guide la garde de ses affaires au bord de la plage avant de se baigner. Soudain, deux personnes à visage découvert sont apparues et ont immédiatement volé toutes les affaires. Puis ils ont disparu dans la nature. Les touristes belges ont ainsi perdu leurs passeports et leur appareil photo ainsi que des effets vestimentaires. La communauté locale a aidé à la recherche des coupables, mais en vain.

Les victimes se sont rendues à la brigade de la gendarmerie nationale de Camparde avec le chauffeur et le guide. Cette dernière est saisie de l’enquête. « Les suspects ont pris la fuite. Nous ne les avons pas encore retrouvés, mais l’enquête se poursuit », explique le commandant du groupement de la gendarmerie de Diana, le colonel Andriatsiriniaina Jules Tovoson, joint au téléphone.