Vaccin – Les États-Unis au secours des pays pauvres

Lors de son discours au Tregenna Castle Resort Cornwall au Royaume-Unis le 10 juin, le Président Biden annonce un don historique de vaccins pour les pays les plus pauvres du monde. Il a annoncé que le gouvernement des États-Unis achètera un demi-milliard de doses de vaccins contre la Covid-19 de Pfizer-BioNTech et en fera don à 92 pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur, tels que définis par la garantie de marché (AMC) Covax de Gavi et à l’Union africaine. La livraison des vaccins commencera en août 2021, avec 200 millions de doses livrées d’ici la fin de l’année et les 300 millions restantes au premier semestre 2022. Les États-Unis alloueront ces doses par l’intermédiaire de l’initiative Covax qui se chargera de les distribuer.

Dans un communiqué de l’Ambassade des États Unis en date de 10 juin. Le président Biden a clairement indiqué que les frontières ne pouvaient pas tenir cette pandémie à distance et a promis que notre pays serait l’arsenal des vaccins. Ainsi, les États-Unis achèteront et donneront ce demi-milliard de vaccins au pays les plus pauvres, une action historique qui contribuera à dynamiser la lutte mondiale contre la pandémie.

Chaîne de froid

Il s’agit de l’achat et du don de vaccins le plus important jamais réalisé par un seul pays, ainsi que de l’engagement du peuple américain à contribuer à la protection des populations du monde entier contre la Covid-19.

Pour l’instant Madagas­car a bénéficié du vaccin Covishield dans le cadre de l’initiative Covax. Le choix du vaccin s’est surtout fixé sur la conservation dont la chaîne de froid qui est favorable même dans des endroits les plus reculés du pays. Par rapport au don de vaccin Pfizer, le pays aura-t-il la chaîne de froid adéquate pour conserver ces vaccins? Grâce au succès de leur programme de vaccination, les États-Unis sont en train de vaincre la Covid-19 au niveau national.

En quatre mois et demi seulement, 64% des adultes américains ont reçu au moins une injection, les taux de mortalité quotidiens sont plus bas qu’à n’importe quel moment de la pandémie, et l’économie rebondit. L’annonce historique d’aujourd’hui intervient après que le président Biden a fait don d’au moins 80 millions de vaccins provenant des stocks des États-Unis d’ici la fin du mois de juin.

En outre, les États-Unis ont contribué à hauteur de deux milliards de dollars au programme Covax, plus que toute autre nation, et soutiennent la capacité de production locale à l’étranger de vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19, notamment par le biais de l’initiative du Quad.