Prix de l’électricité – La péréquation tarifaire opérationnelle

La réduction du prix de l’électricité pour les abonnés de la Jirama dans les régions Anosy et Androy, a été annoncée par le directeur général de la Jirama, Vonjy Andriamanga, lors du colloque régional pour l’émergence du sud, qui s’est tenu les 11 et 12 juin à Tolagnaro. « Le prix d’un kilowattheure passera de 795 ariary à 340 ariary dans les régions Anosy et Androy. Le prix de l’électricité sera le même dans toute l’île » a-t-il expliqué. Cette application du même prix dans tout le pays entre dans le processus de la péréquation tarifaire qui consiste à rétablir « la justice des prix pour les régions ». Les régions en zone 2 et 3 telles que FortDauphin, Diego ou Ambo­vombe, paient l’électricité plus cher depuis des années par rapport aux régions de la zone 1 comme Maroan­- tsetra, Fianarantsoa ou le Réseau interconnecté d’Anta­nanarivo (RIA). Cette dernière catégorie de zone dispose de l’énergie hydroélectrique permettant d’approvisionner de l’électricité. Par ailleurs, les gros consommateurs d’électricité seront les plus touchés par la révision du prix de l’électricité dans le programme Optima et leurs factures connaitront des modifications à partir du mois de juillet. Les clients de la compagnie d’eau et d’électricité disposent d’un délai de trois mois pour régulariser vers un abonnement plus adapté.