Atelier de danse – Le « Grand Stage Elatra » propose « Tra’Dihy »

Tel un véritable retour à la source, le dernier atelier que l’on aura à découvrir dans le cadre du « Grand Stage Elatra » honorera la danse traditionnelle malgache sous toutes ses coutures.

HONNEUR à la danse traditionnelle malgache, à son folklore, mais aussi aux valeurs qu’elle transmet. De part et d’autre de la capitale, l’esprit créatif et solidaire de ce projet artistique fédérateur qu’est le « Grand Stage Elatra » a fait parler de lui ces derniers mois. Une initiative exceptionnelle pour valoriser continuellement le talent de tous les danseurs nationaux, d’horizons divers, tous à la fois différents, mais complémentaires.

Ayant mis un point d’honneur à égayer, mais aussi à animer la scène culturelle, malgré les contraintes liées à la pandémie actuelle, le « Grand Stage Elatra » s’affirmant comme une série d’ateliers, n’a pas manqué de scander sa vocation première, celle de soutenir plus activement la création des danseurs nationaux. De la danse contemporaine à la danse urbaine, nombreux sont les artistes, chorégraphes et danseurs à s’être relayés pour animer les ateliers qui se sont proposés dans le cadre de ce projet. Ce 16 juin à partir de 14h30 donc, les retrouvailles sont de mises à la Teinturerie Ampasanimalo pour l’atelier intitulé « Tra’Dihy », une redécouverte de la danse traditionnelle malgache.

« Traditionnelle, mais intemporelle »

Toujours aussi propice à des découvertes enchanteresses, mais surtout des échanges enrichissants autour de la danse sous toutes ses formes, le «Grand Stage Elatra» convie deux artistes issus des deux groupes que sont Bakomanga et Rakoto Frah Junior à partager leur expérience dans le domaine. Avec d’un côté, François Raherinjatovo, chanteur au sein du groupe Rakoto Frah Junior donc et Fine’Art pour Finaritra de l’autre, chanteuse et danseuse au sein du groupe Bakomanga. Au programme de ce dernier atelier du « Grand Stage Elatra» donc, ils se plairont à exposer aux participants ce qui fait l’excellence de la danse traditionnelle malgache.

Une danse traditionnelle, mais intemporelle dont le savoir-faire et la maîtrise se perpétuent de génération en génération, ils en sont d’ailleurs tous les deux la preuve.

À sa manière, François Raherinjatovo évoquera le « Soa dia mipika » une danse typique des Hauts plateaux, mais également le « Dihy Dahy » pour l’occasion. Fine’Art quant à elle mettra surtout l’accent sur les danses rituelles, dont celle liée au fameux « Tromba », ainsi que le « Oadraha », cette danse typique de la tribu Sakalava. L’objectif de cet atelier étant de permettre aux participants d’assimiler la culture de la danse traditionnelle suivant le style de chaque intervenant.