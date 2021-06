Ankorondrano – Tollé dans les locaux de Jesosy Mamonjy

Samedi, un tumulte s’est élevé dans les locaux du temple Jesosy Mamonjy, à Ankorondrano. Outre la tentative de réouverture de l’édifice par des fidèles, la présence de banderoles qui insinuent que la politique doit rester en dehors de la religion, en a été à l’origine.

Pointé du doigt à cause d’une supposée ingérence dans la conciliation et résolution des conflits au sein de l’Église, un député a envoyé des femmes pour enlever et ranger les banderoles. Les fidèles ne les ont pas laissées faire. Pour que cela ne dégénère pas la police a dû intervenir.

La constitution d’un nouveau conseil d’administration nécessitée par le décès du président du collège des pasteurs, Léon Rafaty, s’est soldée par un différend interminable au sein du temple Jesosy Mamonjy d’Ankorondrano. Le vice-président aurait voulu s’autoproclamer président . Les milliers de croyants se sont scindés en deux clans. Ils se sont affrontés le 7 février, jour prévu pour proclamer la liste des membres élus. Bilan: deux blessés, des bancs détruits et des vitres cassées. Pour maintenir l’ordre public, la préfecture de police a notifié la fermeture provisoire du temple