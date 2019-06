Rallye Yacco Visca Power – Première sortie pour Teddy et Tovo

Un nouveau copilote évoluera aux côtés de Teddy Rahamefy sur son pick-up Ford Ranger, pour ce Rallye Yacco Visca Power, en l’occurrence Tovo Ilo Andriamasinoro.

Teddy Raha­mefy, c’est un personnage connu et reconnu dans le microcosme du sport automobile. Il aura un nouveau copilote, ce weekend, en la personne de Tovo Ilo Andriamasinoro.

Ce dernier aussi est loin d’être un novice. Il a déjà ouvert la route aux pilotes à de nombreuses reprises, auparavant, au volant d’un pick-up Ford Ranger en tant que « voiture 00 ». Aujourd’hui, Tovo passe aux choses sérieuses, avec cette première apparition en compétition. « Je voulais courir depuis longtemps. L’opportunité s’est présentée cette fois-ci et je l’ai saisie. De plus, Teddy roule aussi sur Ford », explique-t-il.

Le duo Teddy-Tovo évoluera chez les tout-terrains. Une catégorie T2 dont le classement est particulièrement serré, avec trois coureurs se trouvent actuellement dans un mouchoir de poche sur le podium provisoire.

Citons Haja Danielson (Ssangyong Musso), Davonjy Solofonirina (Foton Tunland) et Teddy, respectivement crédités de 113,80, 107,40 et 106,20 points.

Trente-quatre équipages seront au départ de ce Rallye Yacco Visca Power.

Têtes d’affiche

On suivra bien évidemment de près la bataille des 4RM, avec comme têtes d’affiche les principaux protagonistes dans la course au titre, à savoir Fred, Rivo et Tahina, tous sur Subaru Impreza, ainsi que Hery Be et sa Mitsubishi Lancer Evolution X.

La première journée de ce vendredi comptera trois épreuves chronométrées. Citons l’ES1 Bemiangalana-Ambohinome (6,94 km, 12h14), ainsi que les deux super-spéciales ES2 et ES3 sur le circuit TMF d’Ivato (2 km, 13h30 et 15h30). Une sorte d’entrée en matière avant de s’attaquer au gros morceau, samedi et dimanche.

Les trente-cinq équipages

Nbre Equipages Voitures Cat

1 Fred-Andry Tahina Subaru Impreza N4

2 Tonio-Jordan Subaru Impreza M12

3 Teddy-Tovo Ilo Ford Ranger T2

4 Nirina-Alcazaria Jr Peugeot 206 M11

5 Bona-Ny Anjara Subaru Impreza M12

6 Vony-Aina Renault Super 5 M12

7 Jacques-Herz Subaru Impreza M12

8 Dera David-Princy Renault Clio M11

9 Stenio-Krick Peugeot 106 M10

10 Hery Be-Lalà Mitsubishi Lancer Evo X N4

11 Haja Danielson-Rivo SsangYong Musso T2

12 Rivo-Ando Subaru Impreza R4

13 Fidi-Alain Renault Clio M11

14 Maika-Mann Peugeot 205 M12

15 Tahina Subaru Impreza M12

16 Bera-Tolotra Peugeot 204 M10

17 Begue-Eric Citroën Saxo M10

18 Dani-Rina Mitsubishi Lancer Evo VII M12

19 Anjabob-Patblock Volkswagen Golf M12

20 Bobo Jr-Sylvie Subaru Impreza M12

21 Freddy-Jimmy Isuzu DMax T2

22 Mamikely-Yan Citroën Saxo M10

23 Alcazaria-Mi Subaru Impreza M12

24 Texinho-Tsoupou Peugeot 205 M10

25 Sitraka-Rado Subaru Impreza N4

26 Koukie Citroën Saxo M10

27 Rala-Lanto Renault Clio M11

28 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza N4

29 Pattie-Jennie Citroën Visa M10

30 Davonjy-Toky Foton Tunland T2

31 Steffy-Copain Volkswagen Golf M11

32 Ridji-Papi BMW E30 M12

33 Jeffy James-Rija Peugeot 206 M11

34 Yves-Aina Mitsubishi Lancer Evo IX N4