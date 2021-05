Rugby à VII – Qualifications J.O : Les Makises face à deux mondialistes

Douze équipes pour deux tickets. Madagascar a été tiré dans le groupe de France, Hong Kong et Colombie au dernier tournoi de barrage à Monaco.

Plus qu’un mois. Madagascar évoluera dans le groupe C avec la France, Hong Kong et la Colombie au dernier tournoi de repêchage «World Rugby Sevens», comptant pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo. Cette dernière étape décisive se tiendra à Monaco, les 19 et 20 juin. Le tirage au sort s’est déroulé ce mardi, à l’hôtel Hermitage à Monaco, en présence du Prince Albert II. Le groupe A est composé de la Russie, l’Argentine, le Mexique et les îles Samoa, tandis que la poule B est constituée de la Papouasie Nouvelle Guinée, le Kazakhstan, la Jamaïque et la Tunisie.

La mission sera visiblement difficile pour les Ladies Makis Sevens, car deux de leurs adversaires dans le groupe C, en l’occurrence la France (7e en 2013, 11e en 2018) et Hong Kong (11e en 2017) sont des mondialistes. Douze équipes féminines et dix masculines de rugby à VII, deux équipes chacune des six régions du World Rugby, disputeront les derniers tickets, respectivement deux pour les femmes et une pour les hommes, à Monaco. Les équipes masculines du Brésil et de Chine ont désisté en raison de la pandémie de Covid-19.

Reprise de la préparation

Les douze équipes féminines seront réparties en trois poules de quatre. Les deux mieux classées de chaque poule ainsi que les deux meilleures troisièmes, en fonction du nombre total des points, se qualifieront pour la phase finale. Et deux finalistes remporteront les deux tickets pour Tokyo, tandis que seule l’équipe championne sera qualifiée pour les hommes. Les Ladies Makis viennent de disputer le tournoi de préparation « Sevens Solidarity Camp », la semaine passée en Tunisie.

La délégation est rentrée au pays, ce dimanche. «Les filles auront droit à une semaine de repos avant reprendre la préparation, le 17 mai… Nous allons poursuivre la consolidation de la condition physique et les techniques de touche, mêlée… », confie le head coach Eric «Sefo» Randria­narison. Le technicien se concentre cette semaine au visionnage des matches en Tunisie. Le rugby à VII sera joué pour la deuxième fois aux J.O. après les Jeux de Rio en 2016.