Coupe du Monde de « Slam-Poésie » – Aurélie Louise remporte son ticket pour la demi-finale

Si la jeune chanteuse Marghe conquiert la scène de « The Voice» avec sa voix, celle de la jeune slameuse Aurélie Louise arbore tout aussi bien les couleurs de la Grande île dans le cadre d’un événement d’envergure internationale.

Une jeune femme douée d’énergie, qui a la verve vivace et une âme de poète épanouie. Aurélie Louise est notre championne nationale actuelle dans le cadre de cet incontournable tournoi d’art oratoire qu’est le Slam National. Un titre de championne qu’elle arbore avec fierté depuis la fin de l’année et avec lequel elle s’apprête à conquérir à son tour la Coupe du monde de « Slam-Poésie ».

Dynamique, passionnée et représentant avec ferveur ce savoir-être malgache, le tout en représentant une jeune génération qui scande les méandres de la société, celle qui s’affirme sous son nom de plume Louis’Z ou Louiz Fasa également est l’une des têtes d’affiche de la grande demi-finale de la Coupe du monde de « Slam-Poésie » prévue se tenir ce soir à 20h30. Face aux contraintes causées par la pandémie de Covid-19, notre chère championne n’a malheureusement pas pu rejoindre la ville des Lumières dans l’Hexagone pour représenter le pays. Comme ses pairs donc, c’est via des prestations diffusées en ligne qu’elle sera jugée et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Aurélie Louise ne démérite pas face à la concurrence. Rendez-vous est donné ce soir donc sur la page facebook du « Grand Poetry Slam » pour suivre en direct cette demi-finale et soutenir notre représentante.

Imposante et talentueuse

Elle en a de l’énergie à revendre, imposante elle l’est également, le tout en ayant acquis tout au long de la compétition une certaine forme d’assurance qui lui est propre. Face à elle ce soir, Aurélie Louise fera face à d’autres slameurs internationaux qui sont tous chacun fort d’un style bien à eux. On retrouve ainsi l’écossaise Jenny Foulds, la russe Anna Russ, le norvégien Aslak Lima Braut, l’israélienne Leary Barr et le marocain Raq. Depuis le début de la compétition, tous se démarque évidemment par leur esprit d’engagement social, scandant aussi bien les méandres de leur société respective que diverses thématiques se rapportant à l’amour, la fraternité et autres.

À l’instar de sa prestation lors de la finale du Slam National, on peut ainsi déjà s’attendre à ce que notre Aurélie Louise nationale prône haut et fort les valeurs de son pays, mais aussi de cette jeunesse qu’elle représente afin de conquérir le jury. « La scène nous permet de dire et de crier tout haut ce que d’autres n’osent même pas murmurer tout bas » disait-elle, en ayant été fait la fierté des slameurs nationaux l’année passée.