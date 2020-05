Université de Fianarantsoa – Les examens se feront en ligne

Comme toutes les universités sont actuellement fermées, il a fallu prendre certaines dispositions. Ainsi, les sujets d’examen à l’université de Fianarantsoa sont transmis par internet.

Après la réunion de la COPRIES, la semaine dernière, les examens au niveau de l’ université de Fianarantsoa s’effectuent en ligne depuis cette semaine. Surtout pour ceux qui n’ont pas encore fini à temps les examens. « Les sujets sont donc à récupérer dans les groupes facebook, mais également auprès des radios locales, surtout pour ceux qui sont trop loin, au niveau des districts. Les réseaux s’éparpillent au niveau des chaînes et radios dans tout le pays, afin que ceux qui ne peuvent se connecter puissent récupérer les sujets et savoir toutes les informations », explique le professeur Fontaine Rafamatanantsoa.

Dans une affiche, pour la faculté de Droit, d’Économie de Gestion et de Sciences sociales de développement (DEGSS) de l’Université de Fianarantsoa par exemple, les examens pour la formations hybride et classique, notamment pour les rattrapages en ligne, se déroulent depuis hier jusqu’au samedi 23 mai. Les étudiants devraient être membres d’un groupe facebook par mention et par niveau, afin de récupérer les sujets et avoir d’autres informations complémentaires. Pour s’assurer de l’authenticité de l’examen en question, l’université dispose d’une grille d’évaluation bien définie. « Il y aura des critères à remplir avec des preuves justificatives par audio que les réponses aux examens soient bien authentiques et sans aucune fraude », enchaîne le Professeur.

Pour les réponses, les étudiants auront trois choix pour faire les examens. « Les choix seront axés sur le message des professeurs dont le message privé à leurs étudiants, ou les réponses pourront être envoyés par colis postés, ou par email », enchaîne-t-il. Les soutenances se sont déjà déroulées en ligne.

Cours en ligne

Depuis la décision de la COPRIES ou la Conférence de présidents de six universités et les instituts technologiques d’Antsiranana, Toamasina et Antananarivoa, pour l’université Andrainjato Fianarantsoa, le déroulement de la clôture des programmes universitaires se fait à partir des nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour certains. « Les enseignants se sont déjà organisés afin de dupliquer les derniers cours qui devraient être des cours magistraux. Les enseignants auront pour tâches d’envoyer les vidéos des cours à faire. Des cours numériques y sont organisés sur la toile. Les étudiants disposent également des groupes facebook afin de se réunir», indique le Professeur Fontaine Rafamatanantsoa, Président de l’Université d’Andrainjato Fianarantsoa. Des plateformes estudiantines coopèrent avec les enseignants. « Avec l’appui de plusieurs plateformes d’étudiants, nous pourrons rapprocher des étudiants et afin que ceux qui n’ont pas les moyens pourront s’entraider avec ceux qui en ont », enchaîne le Professeur.