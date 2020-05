Self-défense – Fit Zone organise une porte-ouverte

Éventuelle réouverture. Fit zone proposera bientôt des cours de self-défense. Les techniques seront basées sur celles de trois arts martiaux d’origine coréenne dont le kuk sool, vraiment un art complet et le hapkido, l’équi­valent de l’aïkido japonais.

Cette salle de sport qui se situe à Ambodivonkely Ambohimanarina confiera l’enseignement à Mamy Ramparany, qui compte une vingtaine d’années de pratique de ces arts martiaux. Une porte-ouverte en guise de lancement de ce nouveau projet est prévue ce samedi matin.

«Je vais plutôt démontrer des techniques pratiques de self-défense. On ne va pas pour le moment faire des tool (kata) ni des chutes », explique Mamy Ramparany sur le contenu de la porte-ouverte. Fit Zone établira, par la suite, un emploi du temps de l’entraînement pour les intéressés.

Les cours débuteront normalement vers début juin mais le lancement dépendra évidemment de la situation sanitaire actuelle. La porte-ouverte débutera à 8h30 et durera environ deux heures.

En ouverture, une séance de fitness appelée Moov Africa animée par le coach Rinasoa ouvrira le bal vers 7 heures. Et une séance de zumba fitness avec le coach Hajo Rakoto est programmée à partir de 10h30.

Des mesures barrières seront mises en place à l’entrée à l’intérieur de la salle, dont le lavage des mains avec du savon, l’utilisation de gel désinfectant, le nettoyage et désinfection de tous les équipements utilisés ainsi que d’autres mesures jugées nécessaires. Fit Zone existe depuis septembre 2019, et propose depuis des activités physiques comme les cours de karaté, de zumba fitness ainsi que des séances de cardio et de musculation.