Secteur minier – Le collectif Tany dénonce un COVID-washing

Le collectif Tany et le Centre de recherche et d’appui pour les alternatives de développement – Océan Indien (CRAAD-OI) ont réagi suite à la réunion entre le ministre des Mines et des ressources stratégiques et les opérateurs des grandes mines en début de semaine. Dans un communiqué, les deux entités dénoncent le fait que ces opérateurs «mettent à profit le processus de concertation sur la situation socio-économique et l’après-COVID-19 pour se positionner comme étant les fers de lance de la stratégie de relance économique». Visant particulièrement le projet Base Toliara, les signataires pointent du doigt le fait que l’entreprise ait pris comme argument pour la reprise de ses activités, son soutien à la lutte contre le COVID-19. Quelques jours plus tôt, le collectif Tany et le CRAAD-OI ont déjà signalé la grande campagne de communi­cation autour de la remise de dons toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ils ont appelé à la vigilance pour que les contributions médiatisées «n’occultent des tentatives d’influence». Enfin, les auteurs du communiqué ont déploré que la société civile ait été délaissée dans les consultations sur la relance du secteur minier. Ils appellent, par ailleurs , toujours à la reprise du processus de révision du code minier interrompu par le COVID-19.